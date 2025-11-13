Плачете, дами! Секссимволът от „Братя“ се сгоди! (Вижте за кого)

Плачете, фенки! Най-сексапилният актьор от сериала „Братя“ вече не е свободен! Алекс Иванов направи голямата крачка и предложи брак – не къде да е, а на сцената, пред очите на стотици зрители, разкри Intrigi.bg.
Емоциите в залата взривиха вечерта! Публиката посрещна с бурни аплодисменти и сълзи на умиление мига, в който актьорът Алекс Иванов, любимецът от хитовия сериал „Братя“, падна на едно коляно пред своята половинка Анелия Димова. В ръцете си той държеше малка кутия с блестящ пръстен, а думите му разтопиха сърцата на всички:
„Ще се омъжиш ли за мен?“
Залата избухна в овации, а Анелия – изненадана и просълзена – произнесе най-красивото „Да!“ в живота му. Сцената мигом се превърна в истинска приказка за любовта.
Малко по-късно Алекс сподели вълнуващ кадър от предложението в своя Инстаграм профил, придружен от надписа:
„От този миг нататък – НИЕ!“
Феновете не скриха емоциите си:
„Вълшебни сте!“
„Като сцена от романтичен филм!“
„Любовта е най-голямата роля, която някой може да изиграе!“
Колеги и приятели на актьора го заляха с поздравления, а фенките – макар и с разбити сърца – признаха: „Такъв мъжки жест заслужава аплодисменти!“.
Алекс потвърди, че сватба със сигурност ще има, но датата и мястото засега остават в тайна.