Поляци се борят за „Бангаранга“! Искат името на песента върху кремове

Продължава битката за „Бангаранга“ на Дара – поляци се опитват да вземат търговски права върху името, за да го сложат на козметични продукти и парфюми.

Това установи „България Днес“ при проверка в официалния регистър на Европейската служба за интелектуална собственост.

Полската фирма „Алхеми“ развива дейност основно в сектора на козметиката и продуктите за лична грижа. Тя е свързана с известната полска марка за натурална козметика.

Съгласно официалния полски класификатор на дейностите основните направления, в които компанията оперира, са производство на козметични и тоалетни продукти, разработка и производство на кремове, серуми, маски и други продукти за грижа за кожата.

Също така се занимават и с търговия на едро с парфюми. Полските мераклии искат да сложат „Бангаранга“ върху свои кремове, маски за лице и други подобни козметични продукти, но надали ще им се получи. „Вирджиния Рекърдс“

ще се борят със зъби и нокти

за правата върху търговската марка „Бангаранга“, както заявиха от музикалната компания още след „Евровизия 2026“.

Поляците са последните, които са пуснали молба до Европейската служба за интелектуална собственост. Преди тях се нарежда фирма, която се занимава с ротативки и оборудване за казина. Бургаската фирма, която специализира в изграждането и продажбата на жилищни сгради, търговски площи, гаражи и паркоместа директно от строител, също се бори за правата върху „Бангаранга“.

Фирмата „Кадифе Арт“ не остава по-назад с мераците за „Бангаранга“, която е известна по цял свят, след като Дара спечели „Евровизия 2026“. Те се занимават с производство и търговия на едро и дребно с хранителни продукти, сладкарски изделия, както и с кетъринг и с продажба на стоки от собствено производство.

Тук интересното е, че екипът на Дара все още не е направил официална заявка за „Бангаранга“ пред Европейската служба за интелектуална собственост. Няма такава в официалния регистър, което е учудващо.

След буря от заявки от трети лица екипът на певицата вероятно ще се възползва от „правото на приоритет“, въпреки че преди тях има няколко мераклии. От Европейската служба за интелектуална собственост могат да блокират другите заявки, ако Дара и екипът ѝ докажат, преди въобще да се стигне до съд, че името „Бангаранга“ е станало световноизвестно благодарение на техния труд, който датира доста преди датите на чуждите заявления – още от 2023 г. Това обаче очевидно не се е случило, но все още не е късно.

По едно време фирмите, драпащи за „Бангаранга“, са надхвърляли бройката 10, но сега са останали четири.

Песен и фирми с подобно име

„България Днес“ научи, че има и друга песен с подобно име. Тя не е на американския диджей Skrillex и се казва „Бангаранг“. Парчето обаче не е особено известно и най-вероятно Skrillex няма да тръгне да се бори за правата върху търговската марка. А и на Дара песента се казва „Бангаранга“, а тази на Skrillex се казва „Bangarang“.

Справка показва, че има множество фирми, които носят името „Бангаранг“, което се различава с едно „а“ от песента на Дара. Тези фирми са в доста европейски държави, а дори има и регистрирана такава в Тайланд.

Един от козовете на Дара е фактът, че заявките са подадени веднага след нейния триумф на „Евровизия 2026“. Напълно е ясно, че хитреците не просто са харесали ямайския жаргон – бангаранга, означаващ шум, панагюр, а знаят, че това име ще им донесе

значителни печалби

В правото това обаче се тълкува като „недобросъвестно намерение да се спечели от чужд успех“ – случай, подобен на казуса с известния футболист Неймар, чието име осъмна на множество търговски стоки.

Друг коз, и то може би най-силният, който би най-силният, който държи изпълнителката, е наличието на официален мърчандайз, който бе пуснат от Дара преди заявките на мераклиите за търговски права върху „Бангаранга“.

Дара първоначално пусна три чифта чорапи „Бангаранга“, а малко по-късно заяви, че се подготвят още нови продукти след голямата победа.

Това са допълнителни доказателства в полза на екипа на певицата и на самата нея при евентуален съдебен спор, ако казусът не е потушен в зародиш с нужните доказателства от страна на екипа на певицата.

Запознати със случая споделят, че има и вероятност да се стигне до съд, защото името „Бангаранга“ вещае бъдещи добри печалби, и то не само на родна територия. Бизнесмени ще се борят със зъби и нокти за търговските права. Според източниците ни Дара ще изпепели хората, които се изправят срещу нея в съда, и ще спечели делото, ако до такова се стигне, разбира се.

На страната на Дара е и авторското право. Песента „Бангаранга“ е защитена с авторски права още от 2023 г., което включва заглавието и текста. Изпълнението има доказана популярност.

Огромният медиен отзвук

и милионите гледания са доказателство, че името вече е част от изпълнителката и е добило известност заради нея и екипа ѝ. Да не говорим, че има множество видеа, в които чужденци пеят и танцуват на „Бангаранга“.

Дара има няколко месеца да възрази върху претенциите на четиримата мераклии, поне толкова засега. Когато това стане, страните ще разполагат с 2 месеца, в които могат да се разберат извън съда, или делото започва. Целият процес обикновено отнема около година. Предстои в скоро време да стане ясно дали „Вирджиния Рекърдс“ са предприели някакви мерки, което със сигурност е така.