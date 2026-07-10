Попфолкът тъгува за Надежда Захариева!

„Който се страхува да умре, се страхува и да живее.“ С този цитат на прочутия писател и драматург Артър Милър завършва последното си интервю пред „България Днес“ жената, посветила живота си на Дамян Дамянов, родила му 3 деца, но и направила своя собствена литературна кариера – голямата Надежда Захариева.

Вчера тя си отиде от този свят на 81-годишна възраст, като новината съобщи семейството на поетесата с емоционално послание в мрежите. „С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда вчера пое по своя последен път. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни“, написаха децата ѝ – синът Явор и дъщерята Райна. Надежда бе майка и на син Петър, който почина на 41-годишна възраст.

„За какво сте благодарна на Бог? – За всичко. За многодетното семейство, в което съм родена. За най-търпеливата и толерантна майка в света. За баща ми – не толкова търпелив, но сърдечен човек, на когото дължа най-точната рима на моето име: Надка-инатка. За лекомисления ми на пръв поглед избор да се омъжа за най-сложния човек в България, защото днес оценявам този избор като най-мъдрото решение, което съм вземала в живота си. За окопитването, след като и двамата в един момент си казахме: „Опомнихме се. Късно. Бяхме вързани жестоко“. За осъзнаването, че една грешка не се оправя с друга грешка. За ината да не допускам заден ход в моя живот. За решението ми да живея, както говоря. Ако всичко това е по волята на Бога, съм му много благодарна. А най-много съм благодарна, че детският ми инат се превърна във воля. Молитвата ми беше, е и ще остане една и съща – за търпение, за толерантност и за любов към човека. За безусловна любов! Другата е страст, а страст означава страдание“, сподели ни преди месеци Надежда Захариева.

Поетесата и съпруга на големия поет Дамян Дамянов завършва Френска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работила е в Информационния бюлетин на Съюза на българските писатели. През 2004 г. тя издава сборника с поеми и стихове „Обади се, любов“, точно пет години след смъртта на Дамян Дамянов, който е автор на книгата. В нея тя включва негови стихотворения, между които и „Поема за щастието“, появила се за първи път през 1963 г. Захариева е автор на повече от 17 стихосбирки, на три книги с белетристика и на текстовете на много популярни песни, сред които „Може би“ на група „Сигнал“, „Разпилей ме ти цялата“ на Лили Иванова и „Любовта е“ на Хайгашот Агасян.

„Пазя в сърцето си онзи първи момент с нея. Когато се запознахме, как дълго ме гледаше в очите, галеше дългите ми къдрици и буквално ме разглеждаше, докато си говорехме и се опознавахме. Говореше ми колко съм талантлива и колко много ми е дал Бог. Изведнъж замълча и ми каза: „Имам текст за теб и той е всичко, което ти си“. Така през 1999 г. се роди „Клада от страст“ – творбата, с която започна моят музикален път. Истинското изкуство е безсмъртно и тази песен ще се знае и ще се пее и след 100 години. При всяка следваща среща с нея се чувствах толкова защитена, спокойна и обичана – точно така, както се чувствах с моята майка. Надежда имаше тази уникална дарба да прегръща с присъствието си. Благодаря ѝ за голямото сърце и майчинската топлина“, изрази съболезнованията си фолкпевицата Бони.

В нета спомени с нея пуснаха още стотици българи и други фолкпевци – Ина, Кати, Лия и Кондьо, Сани, Софи Маринова, Таня Боева. Естрадната прима Лили Иванова също изрази своето съжаление от кончината на писателката:

„Поклон пред паметта на голямата българска поетеса Надежда Захариева! Скъпа приятелко, Надежда Захариева, благодаря за прекрасните текстове, уважението и истинското ни приятелство! Твоето творчество остава вечно! Лек полет и мир на душа ти и тази на големия български поет Дамян Дамянов! Почивайте в мир!“, написа Лили Иванова.

Поклон пред таланта на Захариева изрази и колежка на примата – Кичка Бодурова.

„Скъпа Наде, толкова много доброта си раздавала и толкова много те обичат хората. Ти си символът на силния дух на българката! Обичам те“, сподели певицата.

През 2014 година поетесата преживя тежка операция от тумор в мозъка, който се оказа доброкачествен. „Прескочих трапа, но още се съвземам“, сподели тя, а след това се пошегува: „Вече съм като робот, след като имам титаниева пластина в главата. Интересно, не се уплаших, че си отивам. Преди време питах татко насън дали има ад. А той ми отговори: „Има, щерко, има“, каза още Надежда Захариева.

„През целия си творчески път Надежда Захариева остана вярна на словото. На словото, което носи надежда, съхранява човешкото и прави света по-добър. Тя вярваше, че мисията на поета е да променя към добро душата на поне един човек.“ Това заявява и президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на поетесата Надежда Захариева.

Държавният глава определи Захариева като голям талант, отдаден културен деец и активен общественик. Илияна Йотова отбелязва, че със своите стихове, книги и песни тя е успяла да докосне сърцата на поколения българи и да остави голямо духовно наследство.

„Нейната поезия, белязана от искреност, чувствителност и дълбока човечност, се превърна в утеха, вдъхновение и съпреживяване за многобройните ѝ почитатели“, заявява още президентът и допълва, че като автор на едни от най-популярните текстове в българската музика Надежда Захариева е успяла да даде думи на любовта, вярата и болката, които ще останат във времето.

„Моите написани думи са моят „изстрадан земен капитал“, казваше тя. Благодарни сме за ценния „капитал“, който ни завеща“, пише още държавният глава.

През годините Надежда Захариева оставя следа и в обществено-политическия живот. През 2003 г. става член на Движението за права и свободи (ДПС). Кандидат е за общински съветник в София от листата на движението на местните избори през 2003 г., но не е избрана. Кандидат е също и за депутат на парламентарните избори за XL Народно събрание през 2005 г. и водач на листата на ДПС в 25 МИР, София, но отново не е избрана. През септември 2005 г. е назначена за заместник-министър на културата от квотата на ДПС в правителството на Сергей Станишев.

„Политиката за мен е само работа и нищо повече, не се облагодетелствам от нея, това не ми е на сърце“, казва Надежда Захариева.