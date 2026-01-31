Порноскандал в Бургас: И дъщерята на Мустафа Чаушев снимана гола в салон за епилация

Щерката на известния певец Мустафа Чаушев – Ажда Чаушева, се оказва една от жертвите на порноскандала в Бургас, при който нищо неподозиращи жени и мъже са заснемани от скрита камера в салон за красота, докато им правят козметични процедури – всички са били голи в даден момент.

Това твърди „България Днес“, позовавайки се на информация от свои източници, които са запознати с разследването и нищят дали има още жертви на грозната схема.

По данни на полицията в Бургас им е възложена тежката задача да разкрият всички жертви, снимани незаконно в салона. Източници твърдят, че към момента са се появили още много жертви, но не всички подават жалби. Някои се надяват кадрите с тях да не бъдат публикувани в интернет, както стана със самата собственичка на салона.

Собственичката Златина е категорична, че не е знаела за скритата камера, която била тайно монтирана в залата за процедури, което е напълно незаконно. Бизнесдамата твърди, че тя също е една от жертвите. Това се уточнява, а към момента разследващите все още не могат да установят кога и кой е монтирал записващото устройство.

Малко след като гръмна скандалът, стана ясно, че стотици жени в Бургас треперят от страх да не се видят голи в интернет, след като са били на лазерно-естетични процедури в козметичния център. По случая вече тече проверка след подаден сигнал до Районната прокуратура от потърпевша, а със сигурност сигналите ще нараснат.

Жената, подала първоначалния сигнал, случайно научила, че се върти гола из социалните мрежи, след като нейни близки я разпознали по лицето и ѝ се обадили. Кадрите с нея са от 2024 г., но се появяват чак сега. Жената изобщо не е подозирала, че докато я разкрасяват, бива снимана.

„Извършваме активни действия по случая, разследваме дали има много жертви, както и дали наистина има порнографско съдържание“, каза говорителката на бургаската полиция Цветелина Рандева пред „България Днес“.

„Прави се проверка доколко това, което жената (собственичката) твърди, че е разпространено като файлове, представлява порнографски материал по смисъла на закона. Предметът на престъпление е дали има порнографски материали и дали те са разпространени неправомерно“, коментира районният прокурор Мария Маркова.

Междувременно се появиха и данни, че клиенти на салона са и хора от хайлайфа – полицаи, прокурори, съдии и журналисти. Сред тях има и мъже.

Излезе информация и за известна дама от шоубизнеса, която също е била заснета от камера в естетичния център, която „България Днес“ разкри, че е Ажда Чаушева, която има някоя друга песен зад гърба си.

„Кадрите ми бяха изпратени от познати. Така разбрах по най-неприятния начин. Шокът е огромен и ми влияе във всеки аспект от живота. Това е твърдо лично. Ние се доверяваме на този салон и очакваме конфиденциалност“, разказа потърпевшата, по чийто сигнал е образувана проверката. Видеото, в което е записана гола, е било гледано от 50 хиляди души.

Нейният адвокат Росен Динев обясни, че камерите в помещението трябва да са видими, да има обозначителни знаци за тях и администраторът на лични данни да е регистриран по закон.

Според собственичката на салона Златина на входа на салона има табела за видеонаблюдение. От думите ѝ става ясно, че всеки клиент е подписвал информирано съгласие за камери за сигурност. Не е ясно обаче защо има скрита камера в помещението за процедури, където в повечето случаи клиентите се разсъбличат.

Засега не е известно и как кадрите с голи жени са изтекли в мрежата и дали става въпрос за хакерски пробив в системата за видеонаблюдение. Според българското законодателство заснемането на лица без тяхното съгласие чрез скрита камера е престъпление срещу личната неприкосновеност. Наказателният кодекс предвижда наказание до 1 година затвор или пробация. Ако се докаже, че видеата са разпространявани с търговска цел или попадат в категорията на порнографските материали, санкциите могат да бъдат значително по-строги. Затова една от най-важните задачи на проверката е да установи дали с голите снимки се е търгувало или не. Това ще бъде доста трудно, защото такъв тип неща са трудни за проследяване.