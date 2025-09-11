Порнозвездата от „Сървайвър“ с нови бомби и пиърсинг на зърната (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/pornozvezdata-ot-sarvayvar-s-novi-bombi-i-piarsing-na-zarnata-snimki HotArena.net

Една от най-скандалните участнички в историята на българското риалити „Сървайвър“ се туиингова.

Татуираната Стефани Разсолков, известна още със своите порнографски снимки и видеоклипове, реши да надуе пазвата. Мацката не можеше да се похвали с особено голям бюст, но сега е коригирала драстично този недостатък, писа „България Днес“.

Риалити героинята нашумя в седмия сезон на шоуто за оцеляване сред дивата природа, който бе спечелен от футболната икона Благой Георгиев-Джизьса. От съвсем скоро Разсолков е с новите „бомби“.

Техният дебют беше на фотосесия с друга мацка. Облечени в жълти рокли и пушещи пури, двете бамбини се возят на задната кожена седалка на ретро автомобил.

„Ако бяхме родени през 67-а“, споделя Стефани.

Новите гърди на Разсолков лъсват още по-ясно и на секси кадри, на които мацката е по бяло прилепнало боди на скалите край Созопол. От снимките ясно се вижда, че атрактивната брюнетка дори е закачила пиърсинг и на двете си зърна. По цялото й тяло пък почти не е останало чисто от татуировки място. Палавницата от филмите за пораснали има над 100 рисунки на кожата си. Първия си татус прави едва на 13 години.

Разсолков продължава да заработва доходите си като еротичен и порно модел в популярен сайт.

Работата й явно изобщо на пречи на нейната любовна връзка. Сървайвърката често се хвали с мъжа до себе си -здравеняка Веселин Цолов, с когото са заедно от няколко години. Той също е риалити герой в онлайн шоуто „Къщата на инфлуенсърите“, което се въртеше в интернет.

„Предлагали са ми секс за пари. Това се случва почти всеки ден. Един ми предложи ! 5б бона, но не се съгласих. Вйнаги отказвам, защото не с&м такъв тип момиче. Близ-кйте ми знаят, че не проституирам“, кълне се Стефани. Не >фие също така, че е имала желание да участва и в друго популярно риалити - „Ергенът“ - казва нахаканата мадама.