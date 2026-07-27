Преслава се скр на охрнител: Ти ГЛУХ ли си, бе?!? Извини се сега! (ВИДЕО) https://hotarena.net/laifstail/preslava-se-skr-na-ohrnitel-ti-gluh-li-si-be-izvini-se-sega-video HotArena.net

Попфолк певицата Преслава влезе в остър словесен конфликт с охранител пред десетки посетители по време на свое участие в нощен клуб.

Клип от инцидента бързо набра популярност в социалните мрежи и предизвика остра дискусия сред потребителите.

Извинение

На кадрите се вижда как в началото на изявите си изпълнителката поздравява публиката и подканя присъстващите да се приближат до сцената за съвместно забавление. В същия момент служител от охраната се насочва към млад посетител, за да го спре. Точният развой на събитията между тях остава извън обхвата на камерата, пише "Телеграф".

След действията на охраната изпълнителката прекъсва песента си и се обръща директно към него с думите: „Моля, моля! Ти глух ли си? Защо се държиш така с момчето? Аз позволих на хората да излязат на сцената“. Когато той се приближава до нея, тя настоява: „Махни си слушалката и ще ме чуеш. Сега искам да се извиниш на мен и на него“.

Причина

Кадрите показват само кратък откъс и не разкриват първопричината за намесата на гарда. Въпреки това спорът в онлайн пространството оформи два противоположни лагера. Част от потребителите смятат, че тя е постъпила правилно, защитавайки почитател, когото сама е поканила до сцената, показвайки уважение към публиката си. Други посочват, че той е изпълнявал служебните си задължения и вероятно не е чул призива ѝ поради силната музика и слушалката си, като добавят, че подобен разговор е трябвало да се проведе извън сцената.