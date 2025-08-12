Променят правилата в „Игри на волята“! Очакват се зрелищни обрати! (Подробности)

Най-дългоочакваното риалити в българския телевизионен ефир „Игри на волята", се завръща на 8 септември от 20:00 ч. по NOVA. Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов ще посрещнат на Арената новите племена, които ще премерят сили в битка за територия още в първия епизод. Седмият сезон на мащабната надпревара ще бъде изпълнен с неочаквани обрати, които ще преобърнат играта и стратегиите на новите атрактивни участници.

Сред сигурните играчи тази година са победителите от кастинг битките в последния сезон на екстремното риалити - гребецът Георги Стойчев, ММА боецът Томи Борисов, бодибилдърката Радостина Радева и шампионката по въздушна акробатика Вера Хитова. Към тях ще се присъединят още амбициозни участници, с които заедно ще сформират племето Победители.

Ралица Паскалева сподели за новия новия сезон: „Вече сме почти към средата на сезон 7 и мога да кажа, че обратите наистина са зрелищни. Участниците са подложени на познатите ни тежки битки, но този сезон е по-важно от всякога да мислиш стратегически и да имаш късмет“.

Зрителите очакват с огромен интерес новия сезон на „Игри на волята", а плажуващи по Северното Черноморие нямат търпение любимото им риалити да започне и упорито търсят къде са Арените, пише „Телеграф“.

В репортаж на Иван Кънчев за „Здравей, България" собственици на ресторанти споделят, че „Игри на волята" водят със себе си нови туристи и повече приходи. Кои са новите герои, които ще се изправят пред най-голямото предизвикателство в живота си? И с какви шокиращи изненади ще ги посрещне седмият сезон на „Игри на волята"? Отговорите на всички тези въпроси в новия сезон.