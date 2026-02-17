Психоложката Лили стана инструктор по пилатес (СНИМКИ)

Една от най-сексапилните спортни психоложки у нас Лилия Стефанова вече се изявява на ново поприще. Блондинката стана инструктор по пилатес, писа „България Днес".

От известно време тя провежда индивидуални и групови тренировки в залата. Преди това Лили работи с футболни отбори като „Локомотив" (Пловдив) и ЦСКА 1948, а през 2019 година бе в щаба на националния отбор на България под ръководството на селекционера Красимир Балъков. Стефанова сама разкрива какво я е мотивирало да стане инструктор по пилатес.

„Влизайки в залата за първи път като клиент, се влюбих в този спорт. Покрай професията ми на спортен психолог установих, че мога да комбинирам нещо, което намирам и в двете ми начинания – индивидуалния подход.

Всяко едно занимание по пилатес реформър се нуждае именно от това, от персонализирани насоки и от подкрепа. А когато това е съчетано и с психологическата парадигма, ми позволява наистина да работя по авторски подход, който вярвам постига резултати“, обяснява чаровната психоложка.

Самата Лили от доста време е запалена по тренировките. Във фитнес залата се поти при популярния брадър Ричард Величков - познат и като треньор на княгиня Калина Сакскобургготска.

Слухове преди дори свързваха мускулестия мачо и русо-косата терапевтка в интимна връзка. Това обаче не се потвърди. През 2023 година Стефанова се сгоди, но предпочита да не разкрива кой е тайният й годеник. Сега тя е изцяло обсебена от новата си работа.