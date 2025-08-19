Пуснаха Йоргос Мазонакис от лудницата! Очакват контраатака!

След пет дни хоспитализация Йоргос Мазонакис беше изписан от Дромокаитио в понеделник, 18 август, сутринта, след като беше прегледан отново от психиатри.

През всичките тези дни певецът е бил в постоянна комуникация с адвоката си, с когото е планирал следващите си правни и лични действия.

„Благодаря ви много на всички, бъдете здрави. Всичко е наред, благодаря ви за лечението. Нямам какво друго да разкажа", каза певецът с усмивка. Смята се, че скоро артистът ще премине в контраатака, като даде разяснения за това, което преживява.

Настаняването му в психиатричната клиника е направо по нареждане на прокурора, по искане на баща му и сестра му, без негово собствено съгласие. Той настоява, че певецът не страда от никакво психиатрично заболяване. Когато се качи в колата, която го чакаше пред психиатричното заведение, разговаря с репортери, благодарейки им за действия, интереса и лечението, пише „Телеграф“.

В телефонен разговор пред местен канал адвокатът му обясни на свой ред, че певецът не се нуждае от психиатрична или психологическа хоспитализация.

В събота, 16 август, семейството на певеца публикува изявление, отнасящо се до хоспитализацията му, твърдейки, че „за тях здравето и животът му са важни и всичко друго не ги засяга".