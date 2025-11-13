Рачков е истеричен хипохондрик! Правил си е 40 теста за Ковид

Димитър Рачков - човекът, който кара цяла България да се смее, сам призна, че често не му е до смях. Причината? Той е истински хипохондрик!

„Аз, ако чуя диагноза на някаква болест, веднага я развивам!“, признава актьорът в откровено интервю. И добавя с типичния си хумор: „Питали са ме колко телефонни номера на лекари имам. на 110“, отговаря комикът.

Колегите му от години знаят, че Рачков може да звънне на доктор посред нощ, без да му мигне окото. „Като нещо ми стане, като леко прикашлям, звъня: „Не ми е добре“. В 22.15 вечерта! Те вече ме знаят. Имам си трима-четирима дежурни. Те са ми като психолози“, признава без притеснение водещият.

Говори се още, че Рачков обича да си прави профилактични изследвания, и то доста често. „Спокоен съм, като видя резултатите черно на бяло“, казвал на близките си. Някои дори подмятат, че лабораториите го посрещат по име, а сестрите го черпят кафе, защото вече го смятат за свой човек.

И все пак, както казва самият той: „Това е бич. Това е сериозен бич. Не се ли побъркахме вече?“ - риторично пита водещият, макар че всички, които го познават, знаят, че той е способен да се смее и на собствените си страхове.

„Правих си 40 теста за Ковид“, признава комикът.

„По Ковида бях полудял!“, казва той. По това време снимал филма „Голата истина за група Жигули“, а всяка сцена за него била стрес тест. „Тогава имах 40 ПСР теста! Четиридесет!“

Според негови близки Рачков винаги е бил леко хипохондричен, още отпреди пандемията. Просто Ковидът извадил наяве тежкия му страх от болести. Казват, че и сега, години по-късно, той не тръгва никъде без голяма аптечка, пълна с лекарства за всякакви болести.