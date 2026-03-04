Радина: Най-добрият ми партньор е Деян Донков, с него съм имала страхотни преживявания

Деян Донков и до днес си остава най-добрият партньор, който Радина Кържилова е имала на сцената. Това призна пред малобройна публика в столична арт галерия самата актриса. Модератор на вечерта бе известната драматуржка Яна Борисова.

"Ще прозвучи странно, но най-добрият ми партньор под прожекторите е моят бивш мъж Деян Донков. С него съм имала страхотни преживявания на сцената", обясни Радина.

След Донков актрисата поставя Велислав Павлов, с когото играят в "Медея", както и Владо Пенев. Двамата си партнират в пиесата "Бащата".

"Но с Деян съм имала най-добрите си чисто актьорски постижения независимо от обстоятелствата", намекна за раздялата с дългогодишния си партньор и в живота Радина.

Актрисата не се поколеба за миг да назове и най-върховното си преживяване вече извън театъра.

"Това беше пътуването ми с Пламен (след като се раздели с Донков, Кържилова стана гадже с друг свой колега, Пламен Димов - б.а.) с кемпер през лятото в Гърция. За съжаление не мога да го правя често, защото в нашата професия няма събота и неделя. Но аз обожавам да пътувам, независимо къде. Не съм от най-разговорливите хора. Мога да седя и да мълча дълго време, взряна в една точка. Тишината ме успокоява, тъй като понякога покрай мен е много шумно. А най ме успокоява съзерцанието на морето", вълнува се от първата си любовна ваканция с Димов Кърджилова.

Безспорно едно от най-големите предизвикателства в кариерата на актрисата е ролята й на Медея в едноименната пиеса на Еврипид. На сцената Радина убива децата си, за да отмъсти на своя любим и техен баща - Язон, водача на аргонавтите, който се влюбва в царска дъщеря и ще вдига сватба с нея.

"Всъщност зрителите не са в салона, а на самата сцена, около нас. И на някои им стана лошо. Трябваше да ги извеждат по време на спектакъла. Един младеж си навехна крака. Когато раждах на сцената във вана в постановката "Частици жена", на един мъж му прилоша", описа бруталното въздействие върху пубиката на две от последните си големи роли в театъра експоловинката на Деян Донков и разказва как е успяла да влезе в ролята на "Медея":

"Режисьорът Деклан Донелан искаше да постави първо "Макбет" в Народния театър, но след като ме покани на среща, ми каза: "Реших да направя "Медея" с вас".

Популярната актриса довери още, че големият британски режисьор я научил да "изтрива кахърността от лицето си, когато излиза да се поклони на финала на публиката".

"Актьорите обикновено излизат с кахърни, мрачни лица, а той ме дръпна на една от премиерите и ми каза: "Радина, моля те, престани с тази кахърна физиономия да се покланяш. Усмихвай се! Карай хората да приветстват това, което си направила!". И аз оттогава вече излизам от всеки спектакъл буквално с усмивка, закачена зад ушите", сподели бившата половинка на Деян Донков.

"Тази позитивна енергия, която вдъхвам на публиката и която тя ми връща, ми помага. Понякога за да изляза на сцената, защото аз невинаги искам да изляза и да играя. Искам да си стоя вкъщи, да гледам филми, да ям чипс и да пия кола. А не да се занимавам с такива тежки неща", разкри изненадващо едно от най-знаковите лица на Народния театър.

Радина обаче приема терзанията като неизменна част от своята професия. По думите й тя "й носи страх, носи й превъзбуда, носи й одързостяване".

"Винаги се притеснявам, когато излизам на сцената. Още в НАТФИЗ треперех от страх. И едва след раждането на двете ми деца нещата се поуспокоиха. Напрежението при мен обаче се уталожва едва на петата-шестата минута от началото на спектакъла", не крие Кърджилова.