Гринго БЕСЕН: Бившият на Софка плаши със саморазправа, ще чупи ръце и крака

Тодор Давидов, двуметровият мъжага от Айтос, който топли за кратко леглото на Софи Маринова, отново се е вкарал в приключение, пише „България Днес“.

Гринго, както го наричат аверите му и неговите близки, сега обаче е от „добрите". Тези дни той качи клипче, в което предупреждава своите познати да не дават пари на тарикат, който уж ги събирал, за да го отърве от „големи ядове“. „Хора, имам важно послание към вас! Никога, по никакъв начин не давайте нищо на човек, който събира пари от мое име, уж за да ми помогне!“, изригна във видеото екслюбимият на попфолк звездата.

Гринго твърди, че тарикатът се възползвал от изключените му за кратко телефони. „Бях на почивка и исках , да имам пълно спокойствие, затова си изключих телефоните само за два дни. И той се обадил на мои приятели. Те веднага реагирали, постъпили са правилно, но този човек е мошеник!“, алармира собственикът на автосервиз в Бургас, който години наред бе охранител в нощен клуб в Германия.

Бившият на Софка твърди още, че познатите му си развързали кесията, защото тарикатът им съобщил, че Гринго „бил в беда“.

„Няма такова нещо! Бесен съм на този човек!“ фучи в клипчето мачото канара.

Ексизбраникът на изпълнителката на „Стари рани“ обяви още, че на мошеника изобщо нямало да му се размине само с разобличаването му в интернет.

„Ще го гоня до дупка! Знам кой е този тарикат и ще назова скоро името му. Но обещавам тържествено, че където и да го срещна, в някой мол, на друго публично място, ще му счупя пръстите, ръцете и краката, ще го изпотроша целия“, закани се изпадналият в „свещен гняв“ Гринго.

Потребители в мрежата обаче недоумяват защо Гринго не се обърне към полицията вместо да се саморазправя измамника. Засега бившият на Софка не разкрива дали е подал жалба до органите на реда, или разчита да вземе страха на тариката. Бившият на Маринова не зачеква също така и въпроса ще принуди ли мошеника да върне лично получените средства на неговите познат, или ще му ги предаде за целта на него.

„Тук има нещо, което не е както трябва. Гринго неведнъж се е забърквал в различни истории. Даже си имаше проблеми и със закона по едно време“, припомнят запознати с биографията на Тодор Давидов. Мургавият здравеняк обаче отрича обвиненията и твърди, че бил „набеден и очернен“. В Германия обаче айтозлията е излежал присъда за побой над жрица на платената любов. Съжителството му на семейни начала със Софи Маринова също бе белязано от тежки скандали. Певицата се оплака в интервю, че Гринго й посягал, имала 15 шева на ръката си след счупване и отправял люти закани не само към нея, но и към сина й Лоренцо.