Маргарита Хранова попари Пламена: Хареса ми, но...

Българска музика огласи сцената на шоуто за имитации „Като две капки вода“ в навечерието на 3 март.

Феноменални превъплъщения на някои от най-големите ни музикални звезди изправиха на крака зрителите, затаили дъх пред родното изкуство.

Особено сполучливо бе представянето на певицата Пламена. Бутонът на късмета й отреди нелеката задача „да влезе в обувките“ на легендарната Маргарита Хранова и вечната й „Далечна песен“.

Самата Марги не успява да коментира изпълнението на живо но го направи ден по-късно специално за читателите на „България Днес“.

„Пламена се справи добре, имитирайки ме. Не можа да докара моя тембър, защото всеки си има свой собствен, но пя ритмично и с енергия. Хареса ми“, сподели ни естрадната

Като бивш участник в „Капките“ Хранова осъзнава добре колко е трудно да избягаш от себе си, влизайки под кожата на някой друг. Новият сезон я пренася 10 години назад - в спомените й, когато била на тяхното място:

„На мен също ми се беше падала Катя Филипова, както на Алекс Раева в понеделник. Успях да се върна в онова далечно време“, благодарна е изпълнителката, възпяла вечния хит на „Оркестър без име“ - „Оставаме“.

В деня на националния празник на родината Маргарита отново е сред публика - този път на сцената на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград.

„Изнесохме концерт под надслов „Страст и нежност“, с което завършихме празничната програма на града уточни певицата.

За финал тя се обръща към сънародниците ни с откровение: „3 март е датата, на която България вече съществува на картата. Трябва всички да я почитаме и с гордост да се наричаме българи“.