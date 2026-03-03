Чужденци класират Дара в Топ 3 на „Евровизия“, а ние я плюем

Никой не е пророк в собствената си страна! Тази мъдрост в пълна степен важи за Дара, която ще представи България на юбилейното 70-о издание на „Евровизия“ във Виена. В събота стана ясно, че певицата ще участва в първия полуфинал на 14 май с песента „Бангаранга“ – единодушно избрана от професионално жури и зрителите на БНТ. За да се стигне до това решение, Дара представи три композиции, но фаворитът бе безапелационен.

Само ден след като стана ясно, че страната ни ще се включи в международния форум с „Бангаранга“, най-запалените почитатели на „Евровизия“ в различни страни избухнаха с положителни коментари за българското парче. Фенка от Германия директно заяви, че Дара е нейният фаворит и й дава максимума от 12 точки. Почитател на конкурса от Полша подреди песента ни в Топ 3 на финала, а според момче от Гърция това е хит без конкуренция.

Суперлативите за „Бангаранга“ не спират да валят и това е обяснимо. Парчето е запомнящо се, има характерна фраза, която веднага влиза в съзнанието и е изключително модерен поп.

Но докато чужденците не спират да хвалят песента, то на другия полюс са коментарите от българи. Те дори апострофират положителните отзиви на европейците. Нашите хейтъри се възмущават, че бангаранга не е българска, а ямайска дума, която в превод означава революция, и че парчето не е написано от родни композитори, а от гърци и румънци. Някои бяха още по крайни, заявявайки, че ги е срам от тази песен. Други обаче ги контрират, пишейки, че „Бангаранга“ има всички шансове да стане победител в тазгодишното издание на „Евровизия“.

Както се вижда, дори представянето ни на музикален форум не ни обединява, а създава напрежение. Но по-важното сега е Дара да запази максимално спокойствие. На нея й предстои да пътува за Стокхолм, където ще подготви сценичното представяне на песента, което също е много важно за конкурса „Евровизия“. В шведската столица тя ще заснеме и видеото на „Бангаранга“, а това със сигурност ще донесе още по-голям успех при популяризирането на композицията.