Ралица Паскалева ПРОГОВОРИ за "Игри на волята": Аз така реших!

След дни на догадки, слухове и конспирации около раздялата й с „Игри на волята“, Ралица Паскалева най-после проговори. Актрисата за първи път коментира официално напускането си и категорично заяви, че решението е било лично нейно.

„Решението беше изцяло мое. Не бих искала да коментирам повече, но мога да кажа, че предстоят много интересни творчески предизвикателства“, заяви Паскалева в „На кафе“.

С това тя сложи край поне на част от спекулациите, че е била принудена да напусне хитовото риалити. Дали обаче това е цялата истина, предстои да разберем.

Самата Ралица призна, че след шест поредни сезона за първи път от години насам ще има свободно лято и ще може да отдели повече време на семейството си. В същото време обаче намекна, че съвсем скоро зрителите отново ще я видят на екран.

Именно тук започва най-интересната част от историята.

Според информация от телевизионните среди Паскалева вече е сред фаворитите за едно от най-апетитните места в родния ефир – водещ на юбилейния десети сезон на „Фермата“.

След раздялата на bTV с досегашните лица на формата Иван Христов и Андрей Арнаудов телевизията активно търси нови водещи, които да поемат риалитито. Тазгодишният сезон ще бъде под мотото „Кръвта вода не става“, а идеята е на екран да застанат близки хора или семейна двойка.

Точно затова сред най-коментираните варианти се оказват Ралица Паскалева и съпругът й Теодор Салпаров.

Бившият национал по волейбол също се намира в повратен момент от кариерата си. Наскоро той обяви официално края на спортния си път, а през септември ще направи грандиозен бенефис в „Арена София“. Междувременно вече започна и телевизионни изяви в ефира на bTV, което допълнително засилва слуховете за бъдещо сътрудничество между него и медията.

Ралица и Теодор са сред малкото популярни семейства у нас, които успяват да стоят далеч от скандалите. Двамата имат две деца, стабилен брак и безупречен публичен образ – качества, които отлично се вписват във философията на „Фермата“.

Любопитното е, че според източници кастингът за водещи все още не е приключил окончателно. Обсъждани са били и други популярни двойки, но към момента именно Паскалева и Салпаров са сред най-сериозните кандидати.

Дали това е причината Ралица толкова спокойно да се раздели с „Игри на волята“? Засега актрисата мълчи. Едно обаче вече е сигурно – телевизионната й кариера далеч не приключва. Напротив, изглежда е напът да започне нова глава.