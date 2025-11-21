Последни
Ричи Тъпото си търси жена: да не е лека, да не яде много и да може да глади

Новият баш ерген е ясен! Фитнес треньорът на княгиня Калина официално обяви, че си търси жена.

 

„Да може да глади или поне да ме научи, че винаги излизам неизгладен“, смее се Ричард Величков, по-известен като Ричи Тъпото. Но изискванията на мускулестия мачо далеч не приключват, а тепърва се разрастват.

„Да не е инфлуенсър и да няма такива мечти и надежди. Да учи или да работи, че да няма много свободно време да мисли за глупости. Да не живее с  надеждата че заслужава някой да й купи кола за 100-200 бона. Да обича повече да готви и по-малко да яде. Да уважава родителите си. Да уважава и труда, защото даром неща няма - освен при най-древната професия, но и там се заработват нещата“, изрежда риалити героят от „ВИП брадър: Женско царство“.

„И да обича децата, понеже вече искам няколко, та да си ги гледаме с любов. Разбира се, сега ще кажете - Ричард, има много изисквания Ами така е, имам повече от жените, особено от леките. Те имат само едно - мъжът да има пари“, допълва носителят на титлата „Мистър София“.

Феминист

преди 4 часа

Ха ха ха ха ха

До Супер Жалък

преди 4 часа

Ям за 100 човека, а той трябва да ми плати ресторанта, тъй като не бих кусала от манджите му.

До Ричи Тъпуту

преди 4 часа

Търся мъж без родители на тез години. А той искал пък аз да уважавам моите ха ха ха ха ха.

До Ричи Тъпото

преди 4 часа

Най-древната професия не предлагат дори анален и орален, за разлика от безплатните труженички, които предлагат всичко, поради дълбоката си липса на самочувствие.

До Ричи Тъпуту

преди 4 часа

Този няма никакво уважение към жените. Тежко и горко на тази, която ще се излъже да ти ги гледа.

До Ричи

преди 4 часа

Не бих била с него и за милиарди. Грозен, тъп и беден е, ама не знам дали знай.

Жена

преди 3 часа

Димек беден е , ниможи да си на позволи, разбрахме.

