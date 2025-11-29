Ритуал с Дама Пика отключи всичките ми страхове, тресе се Никол Станкулова

Една от най-красивите ни синоптички се ужасява от мрака. За това признава самата Никол Станкулова пред "България Днес".

Младата майка е едно от най-усмихнатите телевизионни лица, която притежава професионален и хладнокръвен тон, когато говори за бури, циклони и температурни амплитуди. Зад спокойния глас на синоптичката се крие една неподозирана, но съвсем човешка страна - страхът от тъмното, който я съпътства от дете.

"От дете ме е страх от тъмно. Вероятно се е породил от филми, които съм гледала. Другото, което е, че нашето поколение викаше Дама Пика и подобни игри, които създават страх в детето", признава пред вестника красавицата.

Един от най-силните й спомени е свързан именно с такива ритуали. Децата от квартала се събират в гараж, за да викат прословутата Дама Пика. Описват я, говорят за нея, играят си с границите на страховете си до момента, в който едно момиче припада от уплаха.

"Явно до такава степен сме изпаднали в подробности, че едно от момичетата припадна. Спомням си го до ден днешен това", разказва Станкулова.

И макар децата да порастват, някои страхове остават.

"За съжаление детето порасна, но страхът остана. Предпочитам винаги да съм в компания вечер", признава синоптичката.

Дори невинни шеги като "Ако се чувстваш самотен, загаси лампите и веднага ще усетиш, че не си сам", й звучат прекалено истински и настръхва от ужас.

Станкулова води и още една страшна битка. Красавицата има астма, която се проявява в моменти на силен стрес. В живота й има събития, които отключват този натиск отвътре по начин, който трудно се контролира.

"Аз съм човек, който има астма и тя се появява в по-стресови моменти. Едно от най-страшните неща, които най-тежко съм преживявала, са земетресенията", признава още Станкулова.

И ако тъмнината е детски страх, то природата й поднася съвсем реални ужасни моменти. Усещала е трусовете у нас, но и в чужбина.

"И в Гърция, и в Мароко хванах земетресение. Тогава имах проблеми, свързани с астмата ми", разказва водещата на прогнозата за времето.

Тези дни синоптичката за щастие е заета с далеч по-приятни неща. Никол отбеляза празника на кучето си у дома по най-умилителния начин и си направиха семейно парти.