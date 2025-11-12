Роксана: Познавам Анна-Шермин от дете, роднина на бившия ми мъж е

Шермин се оказа братовчедка на бившия мъж на ромската перла Роксана

„Познавам Анна-Шермин от седем-осем години, още от дете. Има роднинска връзка с бившия ми мъж.

Добър човек е, страхотна за компания. Можем цяла нощ да си говорим“, сподели Роксана пред „България Днес“.

Фолкпевицата защити младата жена от нападките в социалните мрежи: „Шермин е много интелигентна и е факт, че говори пет езика, не по две изречения! Не е от хората, които премислят дали думите им ще се харесат -просто казва това, което чувства. А и в предава участниците са затворени по цял ден и със сигурност не им е лесно“.

По повод скандалното изказване на Шермин към Виктория, че е „родена в махалата“, Роксана коментира: „Не съм гледала този момент, но не я оправдавам. По принцип Шермин не е такава и не съм я чувала да говори за етноса на хората. Тя самата идва от семейство, в което баща й е с турски корени. Все пак, каквото и да е станало, не са това думите и начинът, по който е правилно да се изразяваш“.