Съдът отсече: Коцето остава без книжка след гонката с Емрах

Коцето остава без шофьорска книжка! Софийският районен съд потвърди наказателното постановление на столичната „Пътна полиция“, с което на изпълнителя бе отнето свидетелството за управление на МПС след гонка с колегата му Емрах.

Това научи „България Днес“ от съдебния акт на съдия Петя Петрова. Проблемите на чалга звездите със закона започнаха в края на септември м.г., когато публикуваха видео в профилите си. На него се вижда как двамата комуникират през прозорците на спортните си коли, докато шофират. Срещата изглежда да е на столичния бул. „България“ в посока Околовръстния път и кв. Бояна.

„Хайде, свири ти“, подканя Емрах и започва да брои: „Едно, две, три“. Тогава Коцето настъпва газта на жълтото си порше, лавира между другите коли и оставя Емрах с беемвето му да му диша прахта.

„Е, бате Коце, порше без книжка караш!“, отбелязва наследникът от гласовитата фамилия Стораро. Той държи волана с две ръце, а друг го снима. Клипът му е придружен с надпис: „Не е добре да се закачат с бате Коце тия дупета“.

След случката Емрах обясни, че не виждал с колко кара, защото при спортен режим на колата му се замъглявал километражът, но по думите му се движели с около 80-90 км/ч. Гласовитият наследник на фамилията Стораро каза, че двамата с Коцето са се забавлявали, а не са се състезавали.

Видеото скандализира последователите, а от Столична полиция се самосезираха. На 25 септември стана ясно, че Коцето и Емрах са привикани в столичния КАТ. Беше съобщено, че книжките и на двамата са отнети за срок от 1 г. и са глобени с по 3 хил. лв.

„Не е най-хубавото нещо, което сме правили. Аз се оправдавам, че е на място, на което няма движение, нито хора. Минало е. Станало е. Съжалявам. Три месеца не мога да си карам колата. Поел съм си последствията. Платил съм си. Забраната ще ми изтече след месец – ще се кача и ще помахам“, коментира Константин през декември м.г.

Той се извини на всички, които са почувствали отрицателна емоция и са се засегнали, но е категоричен, че не е нарушил закона.

„По най-бързия начин отидох в КАТ, написаха ми акта, има време, докато влезе в сила. Законът предвижда отнемане на книжката, но все още не е взето решение. Казаха, че съм организатор на гонки, на битки – това не отговаря на истината. 32 години съм шофьор, никога не съм си позволил да се кача пийнал, никога не са ми взимали книжката, не съм имал ПТП. Минавам милиони километри и се съобразявам много. Не сме превишили скоростта с Емрах, това е първа и втора скорост, за две секунди. Но изглежда наистина доста стряскащо. Ако знаех какво ще се случи, трябваше да съм много малоумен, за да кача този клип“, заяви преди време Коцето пред Мон Дьо по Нова тв.

„България Днес“ откри, че певецът на „Черна роза“ наистина е обжалвал наложеното му наказателно постановление на шефа на КАТ. Пред Темида не се явява, а е представляван от адвокат.

Между ноември м.г. и юни минават 6 заседания.

От данните по делото се разбира, че гонката всъщност е осъществена на 1 юли м.г. Тогава около 16 ч. Коцето карал колата си, която се води фирмена собственост, по ул. „Даскал Стоян Попандреев“ с посока от бул. „България“ към ул. „Кумата“. По същото време и място в съседна лента и в същата посока на движение се намирал автомобилът, управляван от Емрах.

Двамата водачи взели решение за провеждане на състезание с управляваните от тях автомобили. Константин се намирал в крайната лява лента на пътното платно, изравнил се с колата на Емрах и двата автомобила продължили успоредно за кратко време да се движат в своите платна. След това Константин увеличил скоростта си и преминал от своята лента в средната лента за движение, като изпреварил друг автомобил, се посочва в постановлението.

След като е призован в СДВР, Коцето отрекъл да се е състезавал. Обяснил, че с колегата му са направили клипа с цел забавление и не са се гонили. При явяването си пред органите на реда изпълнителят не е носил книжката си с талона на жълтата си бегачка, за което е глобен по две алинеи от закона с по 10 лв. за неносене на документи. Тъй като не ставало известно как точно е осъществено това нарушение, то е отменено от съда.

По случая са били разпитани петима свидетели, приложен е и видеозапис. От тях категорично според разследващите се установява провеждането на гонка.

Въпреки събраните улики Емрах попълнил декларация, в която се заклел, че двамата не са се състезавали, макар да е бил запознат с наказателната отговорност...