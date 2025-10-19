Съдили Ева Веселинова за над 1 милион лева

Ева Веселинова не се разделила наистина с предаването „Господари на ефира”, в което се прослави като репортер. Лъчезарната блондинка продължавала да се занимава с герои от шоуто дълго, след като то вече не се излъчваше по Нова тв. Ева, която участва в предаването „Трейтърс” на Би Ти Ви, а тази седмица е коментатор в „Преди обед”, се съдела с някои от хората, които разобличила в „Господарите”. Всъщност, те я съдели.

Те вероятно не можели да преглътнат, че една блондинка ги е преборила, предполагала е Ева. И се втурвали да търсят реванш по съдебен път. Най-фрапантният случай бил този, в който Ева била съдена за над 1 милион лева пропуснати ползи. Това искане веднага паднало в съда. „Аз ли съм виновна, че ти правиш престъпление?! Разбира се, че по някакъв начин това е повлияло на имиджа му – нормално, като правиш престъпление, ми мисли по-рано”, коментирала е блондинката.

Освен репортер в „Господари на ефира”, Ева е известна и като бивш панелист в „На кафе”. Блондинката прие предизвикателството да коментира различни събития всеки ден на живо в предаването на водещата Гала през 2018 г., малко преди „Господарите” да бъдат свалени от ефира на Нова тв. Ева продължи да работи в „На кафе” до 2020г. Тя е признавала, че да бъде панелист в предаване на живо й е било доста по-трудно. Изисквали се различни качества, като например да не бъде крайна и да премисля добре всяка дума.

По времето, в което тя работеше в „На кафе”, периодично се появяваха слухове, че е в конфликт с водещата Гала. Ева обаче никога не ги е потвърждавала. Даже напротив, тя е казвала, че има хубави спомени от това време, а пък да работи с Гала било голяма привилегия, тъй като имало много какво да се научи от нея.

Тъкмо в периода си на панелист Ева срещна голямата любов. До днес блондинката пази в тайна мъжа до себе си. Това съвсем очаквано породи слухове за самоличността му, още когато се разбра за съществуването му. Сред най-упоритите беше този, че тайнственият господин, спечелил сърцето на красавицата, е възрастен, но пък заможен грък. И Ева вероятно се запознала с него по време на някое от пътуванията си до южната ни съседка. Както е известно, блондинката е силно свързана с Гърция. Преди време тя е живяла над 10 години на остров Санторини с майка си. На гръцкия остров Ева е продавала и бижута, и дрехи, и самолетни билети, била е и сервитьорка. Впоследствие, тя се върнала да учи журналистика в Софийския университет. Майка й останала на Санторини, където междувременно се преместила сестрата на Ева. Днес тя е омъжена за грък - кореняк от острова.

Мъжът на Ева пък е българин. В светските среди се коментира, че той държал да е далеч от светлините на прожекторите. Не само, защото не иска да е известен, а и заради професията си. Ева не е издавала, но се смята, че мъжът й е високопоставен служител от системата на МВР. Блондинката е коментирала само с типичната си широка усмивка, че любимият й наистина съществува и е млад и хубав. Когато се запознали, той проявил търпение и инвестирал не малко време, за да спечели сърцето й. Наложило се, тъй като се срещнали в период, в който Ева била доста предпазлива в личен план. Блондинката имала неприятен опит с ухажори, които се борили за нея, само защото тогава била постоянно на екран и доста известна. Приемали я като трофей, а пък Ева винаги е била романтична душа, която мечтае за своята половинка. За щастие, тя успя да я намери.

Ева и мъжът й станаха родители на близнаците Стефания и Борис през април, 2021 г. Това, че ще има наведнъж две деца на времето стъписало Ева. Всъщност, тя била направо шокирана. Мъжът й бил голяма опора в този момент и успял да я успокои, че всичко ще бъде наред. Наистина било, макар че Ева изкарала два месеца на легло по време на бременността си. Наложило се, тъй като коремът й бил огромен и едва удържала тежестта му. Освен това, блондинката се притеснявала, че може да започне раждане, ако е твърде активна. Ева родила близнаците си по план. А след като станала майка, тя изцяло се посветила на децата си. Нямало как иначе, тъй като с мъжа й не разчитали на бавачка или баби и се справяли съвсем сами.

След дългия отпуск по майчинство, Ева постепенно подновява кариерата си. През миналата година тя стартира подкаста „Извън райската градина с Ева”. Продължава да рекламира различни продукти в инстаграм, с което се захвана по време на бременността си. Тази есен Ева се задържа не малко време в ефира на Би Ти Ви като участник в новото предаване „Трейтърс”, а тази седмица и като коментатор в „Преди обед”. Телевизията май наистина й липсва, както се говори. Нищо чудно последните изяви на Ева да подпомогнат завръщането й на екран.