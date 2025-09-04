Саня Борисова мачка чаршафите с Орлин от „Ергенът“

Голям палавник се оказа Орлин Софрониев от настоящия сезон на „Ергенът“.

Музикалният продуцент, който е син на кмета на Монтана, е „мачкал чаршафите” с една от толкрасавиците на родното кино. Става въпрос за актрисата Саня Борисова - бившата съпруга на режисьора Ники Илиев.

Съдбата ги среща през 2022 г. на снимките на видеоклип към песен. Парчето носи името „Влюбен“ и се изпълнява на английски език от Орлин. Във видеото Саня играе любимата на Софрониев, която подпалва огъня в сърцето му.

„Ти си всичко, което някога съм искал. Никога няма да те взема за даденост. Ти си ми една-единствена завинаги. Напивам се от любовта ти“, шепти й в такт риалити участникът. Песента сякаш е създадена в чест на хубавата Саня. Текстът описва именно нейните синьо-зелени очи и ослепителна усмивка. Наситен с емоционалност, клипът също не остава по-назад. Кулминацията е в последните кадри, в които виждаме Борисова и Софрониев, будейки се задно след бурна нощ в леглото.

Мечтаещ да се докосне още веднъж до блондинката, музикантът създава и второ парче - пак с нейно участие. То се казва „Един път в живота“ и описва същата сладникава история. Във видеото двамата отново се гушкат и изглежда, им харесва.

На този етап няма информация дали сагата им е прераснала и в реалността. През 2018 г. Борисова приключи дългогодишна връзка с колегата си Ники Илиев. Разводът разтърси из основи актьорите, но те успяха да продължат напред. Опарили се жестоко от медиите, към днешна дата и двамата упорито крият гаджетата си.

Орлин от своя страна явно ще търси любовта е новия сезон на „Ергенът“. В предаването 29-го-дишният мъж сподели, че никога не е имал сериозна приятелка. До този момент отношенията му траели по не повече от 1-2 месеца. Дали най-после ще намери своето момиче? Предстои да разберем.