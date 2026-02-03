Сашо Кадиев, Николета Лозанова, Нети и още куп звезди: Дара, не се отказвай!

Куп родни звезди подкрепиха Дара да ни представя на конкурса "Евровизия". След избора на певицата социалните мрежи загряха, като мнозина обявиха вота за нагласен и манипулиран. Явно не можейки да издържи на всичката тази омраза, в понеделник сутринта Дара намекна, че може да се откаже от участието си в конкурса.

Петя Буюклиева има за фаворит Михаела Маринова, не Дара

"Чувствам се смазана" - обяви певицата в предаването "Тази сутрин" по bTV. Дара добави, че не е очаквала подобни отзиви след представянето си в събота вечерта. Изпълнителката беше откровена, че се чуди дали си заслужават усилията й и че обмисля да даде ход назад.

Изпълнителката е откровена, че не е спала от събота насам и за нея нищо не е на всяка цена в кариерата й. "Трябва да се грижа за себе си, затова още обмислям", каза певицата, като намекна, че е възможно да се откаже от участието си в "Евровизия". "Менталното ми здраве е най-важно", категорична е Дара.

Певицата посочва, че едно от нещата, които я наранява най-много, е недоверието към таланта й. Въпреки че до голяма степен е "претръпнала" към хейтърите, нейните засилени емоции след избора й за песенния конкурс са я накарали да реагира толкова силно.

Криско също гласува да ни представя Михаела Маринова

"Желанието ми е убито и смазано", продължава изпълнителката. Певицата разкри, че разполага и с тайно оръжие - песен, която е на три години, пазена за специален повод, какъвто е "Евровизия". Планът на Дара е да работи с голям международен екип от Швеция, Норвегия, Румъния и Гърция.

Междувременно подкрепа за Дара изказаха множество нейни колеги.

"Дадена ти е възможност, която си заслужила с труд и постоянство - качества, които на много хора липсват. Слушай себе си, близките си и онези, от които можеш да се учиш. Омразата винаги ще съществува, но тя не е градивна", казва Николаос Цитиридис.

Думи за подкрепа към певицата изразиха Александър Кадиев, Ивка Бейбе, Мика Стоичкова, Емил Конрад, Кристиян Костов, Николета Лозанова, Мила Робърт, Нети и много други. Поддръжниците й я определят като "модерна", "смела" и "родена за голямата сцена", подчертавайки, че "Евровизия" е конкурс за цялостно шоу, а не само за вокални данни.

Една от добрите й приятелки, Андреа Банда Банда, сподели: "Не искам Дара да се отказва от "Евровизия". Омразата винаги е съществувала, но никога не е била толкова масова, толкова лична и толкова безнаказана. Второ - не, когато си избрал да се отдадеш на талант или страст и си станал известен, не означава, че трябва да търпиш всяка обида, която се хвърля по теб. Трето - не, няма публична личност, до която омразата и обидите да не достигат, когато са в такъв мащаб. Поне аз не вярвам, че има. С артистичността върви и чувствителността, там някъде е и егото. Без тези две неща не си артист. Хората те пречупват през собствената си призма, изграждат мнения за теб от жълти заглавия, от лични фрустрации, от рамките на своя тесен свят, не се отказвай", казва тя.

Все пак дори от журито, което я избра, имаше човек с друг фаворит - Криско. Той разкри как е гласувал и кои изпълнители са го впечатлили най-силно по време на финала на националната селекция за "Евровизия" в лично стори в инстаграм. Певецът подреди личната си класация и изненада с прогноза за бъдещ претендент, който според него би бил перфектен за голямата европейска сцена. По думите му най-силното представяне на финала е било дело на Михаела Маринова и Мона, на които е дал и най-много точки. В същото време Криско отчете сериозния напредък на Дара, като подчерта, че тя се е представила значително по-добре спрямо предходната седмица и че силата й е в бързите, енергични песни, които носят заряд и контакт с публиката.

Все пак имаше и доста негативни коментари за избора на Дара. Голяма част от недоволните потребители изразиха съмнения относно уменията на певицата да изпълнява песента си на живо. Според тях студийният запис се различава значително от живото пеене, което поражда опасения за представянето ни на международната сцена.

"Михаела е моят фаворит. Перфектна във всяко едно отношение, глас, диапазон, стайлинг и визия, да не говорим за интелекта й. Тя е изпълнител на световно ниво. Категорична съм, че Михаела се представи на много по-високо вокално ниво и естетика от Дара. Ако живеехме в една по-нормална държава, където няма толкова силна шуробаджанащина, тя щеше да излети към "Евровизия" и да ни представи блестящо, но оставаме с горчивия привкус, че тук се толерират други качества. Всичко е повече от ясно - ако си зададете въпроса защо Дара в последния момент отказа да е ментор в "Гласът на България", ще си отговорите, че тя си е знаела предварително, че ще бъде избрана. Съответно нямаше да може да е и на двете места, защото сега я чака много работа и после пътуване и представяне на песента в различни страни. Жалко, че страната ни пренебрегва най-големите си таланти", смело се изказа за представянето на Дара естрадната легенда Петя Буюклиева.

Недоволството след избора на Дара за "Евровизия" пък принуди БНТ да пусне обяснение как се е сумирал вотът от журито и зрителският вот на 31 януари. Обществената телевизия подчертава, че по време на гласуването в първия етап на националната селекция зрителският вот е бил виден в реално време с цел пълна прозрачност. Последващият анализ обаче показва, че практиката повлиява негативно на участниците. "По време на прозореца за гласуване екипът, организирал и подсигурил IT инфраструктурата, успешно е блокирал над 1,5 млн. гласове от Азия, отчетени като опит за манипулация на вота", пишат още от БНТ.

"Разпространяваните твърдения за хакване на уебсайта са напълно необосновани, тъй като с оглед гарантиране на защитата и целостта на процедурата гласуването не се е провеждало чрез уебсайта на БНТ", заявяват от обществената телевизия след вълна от твърдения, че гласуването е манипулирано.

От БНТ са категорични - циркулиращи в социалните мрежи, таблици и скрийншотове от платформата за гласуване не отговарят на истината и оттам си запазват правото да защитят репутацията си и доверието в националната селекция чрез предвидените в закона механизми.

Не е първият път, в който изборът е скандал

Случаят с Дара не е първият, в който изборът на изпълнител, който да ни представи на "Евровизия", предизвиква скандал. Скандал предизвика още група "Каффе" с песента си Lorraine през 2005 г. - първото парче, което изпратихме на международния конкурс. Наблюдателни зрители заявиха, че мелодията на песента е крадена и повтаря акордите на вече съществуваща балада. Слави Трифонов и Софи Маринова, които са участници в селекцията с песента им "Единствени" пък, не достигат до първото място при избора от зрителите, заради което Трифонов обяви, че вотът е подменен. Когато идва техният ред за изпълнение на финала на националната селекция, Трифонов изчита позиция, в която заявява, че се оттеглят от конкурса, защото гласуването е манипулирано чрез SIM карти, закупени за 50 хил. лева, така че да спечели група "Каффе".