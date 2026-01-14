Сашо Роман отвърна на удара: Винаги си плащам сметките! Глупости се пишат за мен

"Винаги си плащам сметките! Глупости се пишат не само за мен, но за всички. Не е вярно това, но да пишат, като нямат друга работа", смее се Сашо Роман на появилата се наскоро информация, че пил кафе, а после не си го платил.

"Много ми се иска да направя песен за лева, не за еврото, защото много си го обичам." Това каза пред "България Днес" легендарният Сашо Роман.

71-годишният музикант продължава да пее и да записва хитове, а няма ден, в който на участие да не се редят опашки да го чуят.

"Има някакво завръщане на нашата музика. И моите колеги същото казват. Аз ходя по участия, пея си и съм щастлив, не се натоварвам много", споделя той. Въпреки двата инфаркта, които преживя, певецът не смята скоро да се отказва. "Това ми е призванието, а си ги причиних от недоспиване и лоша храна, но сега е различно", сподели певецът, който никога не е пял на плейбек и синбек.

"Колкото до политиците, и аз съм имал мерак да влизам в управлението. През 2007 г. се кандидатирах за общински съветник. Исках да се занимавам с култура - да помагам на читалища. Бил съм председател на едно и знам каква мъка е, защото никой не ти обръща внимание, а там са 40-50 дечица, които искат да се развиват", обяснява Сашо. Не го избират на изборите, но изобщо не съжалява. Казва, че политиката е мръсна работа, и вметва, че и без да е в нея, учи деца. Дори съседско момче научил да свири на тромпет. "Казах му - първи урок - затваряш се в банята и почваш да свириш цели тонове един месец по цял ден. Обади ми се след това да започнем да работим заедно. И после го приеха", казва изпълнителят. Той самият е предал музикалния си талант на своите деца. Двамата му синове също са музиканти, но двете му дъщери са избрали различен път. За сметка на това и един от внуците му върви по неговите стъпки - учат в музикалното училище "Л. Пипков".

И на децата си, и на внуците си той обяснява, че не иска да слуша чалга вкъщи. Там се слуша само народна музика. "Няма качествени песни. Мразя голотата - тя убива смисъла на песните, отива повече на голите списания", казва той. От днешните си колеги харесва Преслава, Тони Стораро, а от естрадата - Васил Найденов, Силвия Кацарова, дует "Ритон"