СЕМ затрупан с гневни писма: Спрете „Ергенът“!

Съветът за електронни медии е затрупан с писма на зрители, които роптаят срещу риалити шоуто „Ергенът: Любов в рая“, което се излъчва по Би Ти Ви.

Това съобщиха за „Филтър“ хора, работещи в регулаторния орган. СЕМ бил залят с гневни писания след еротична игра на плажа, в която участниците допираха телата си по доста предизвикателен начин. Лавината от недоволство е заради самата задача, поставена на двойките.

Зрителите били категорични, че това е порнография и предаването трябва да бъде спряно.

Сега Съветът за електронни медии ще заседава, за да реши дали да наложи наказание на шоуто и на цялата телевизия.

Хора от Би Ти Ви обясниха за "Филтър", че риалити шоуто е спазило всички правила. То се излъчва след 22 часа, има поставен знак за ограничен зрителски контрол 12+, а игрите са просто забавление.