Последни
Популярни
Горещи

Сестрата на Божинов теши национала Краев

https://hotarena.net/laifstail/sestrata-na-bozhinov-teshi-nacionala-kraev HotArena.net
Румен Димитров
1687
Сестрата на Божинов теши национала Краев

Румен Димитров
1687

Сестрата на Валери Божинов утешава национала Андриан Краев, който преживя тежки седмици.

 

Халфът бе част от отбора на Илиан Илиев, който претърпя две загуби с по 0:3 от Испания и Грузия в световните квалификации. Критиките и подигравките за националите са огромни, в това число и за Краев. В тежкия момент, както обикновено, до него е красивата Михаела. Сестрата на Валери Божинов е заедно с Краев от около четири години и двамата са преодолели заедно редица трудности. Сега пред тяхната любов има ново предизвикателство. През това лято играчът премина в израелския „Апоел“ (Тел Авив), но страната в момента далеч не е най-безопасното място. Само преди няколко дни в Йерусалим имаше стрелба, при която загинаха шестима души, а други бяха ранени. В Тел Авив също е повишена опасността от атентати на фона на военната операция на Израел в Газа.

Именно несигурната обстановка засега спира Михаела да последва Краев в новата му футболна дестинация. Сестрата на Божинов се колебае дали да се премести заедно с футболиста в Израел, като засега двамата ще поддържат любовта си от разстояние. До този момент Михаела е плътно до Анди и в последните години бе заедно с него в Португалия.

Полузащитникът се залюби със сестрата на Божинов през 2021 г. Михаела е дъщеря на футболния треньор Сашо Ангелов, който е втори баща на Божигол. Валери от своя страна лично е сватосал двойката и одобрява напълно техните взаимоотношения. Чернокосата хубавица е завършила спортната гимназия във Велико Търново с пълно отличие. За бала й бившият нападател на „Ювентус“ и „Манчестър Сити“ й подари скъп автомобил.

Тагове:
Още от Лайфстайл

1 Коментара

Viops

преди 23 минути

Хора, знаехте ли, че с това нещо можете нормално да спестите от консумацията на газ:- https://da.gd/gaz

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.