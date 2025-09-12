Сестрата на Божинов теши национала Краев

Сестрата на Валери Божинов утешава национала Андриан Краев, който преживя тежки седмици.

Халфът бе част от отбора на Илиан Илиев, който претърпя две загуби с по 0:3 от Испания и Грузия в световните квалификации. Критиките и подигравките за националите са огромни, в това число и за Краев. В тежкия момент, както обикновено, до него е красивата Михаела. Сестрата на Валери Божинов е заедно с Краев от около четири години и двамата са преодолели заедно редица трудности. Сега пред тяхната любов има ново предизвикателство. През това лято играчът премина в израелския „Апоел“ (Тел Авив), но страната в момента далеч не е най-безопасното място. Само преди няколко дни в Йерусалим имаше стрелба, при която загинаха шестима души, а други бяха ранени. В Тел Авив също е повишена опасността от атентати на фона на военната операция на Израел в Газа.

Именно несигурната обстановка засега спира Михаела да последва Краев в новата му футболна дестинация. Сестрата на Божинов се колебае дали да се премести заедно с футболиста в Израел, като засега двамата ще поддържат любовта си от разстояние. До този момент Михаела е плътно до Анди и в последните години бе заедно с него в Португалия.

Полузащитникът се залюби със сестрата на Божинов през 2021 г. Михаела е дъщеря на футболния треньор Сашо Ангелов, който е втори баща на Божигол. Валери от своя страна лично е сватосал двойката и одобрява напълно техните взаимоотношения. Чернокосата хубавица е завършила спортната гимназия във Велико Търново с пълно отличие. За бала й бившият нападател на „Ювентус“ и „Манчестър Сити“ й подари скъп автомобил.