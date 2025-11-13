Шок за феновете: Ромина Тасевска от болничното легло – ето какво се случи https://hotarena.net/laifstail/shok-za-fenovete-romina-tasevska-ot-bolnichnoto-leglo-eto-kakvo-se-sluchi HotArena.net

„Да, в болница съм.“ Това потвърди за „България Днес“ Ромина Андонова-Тасевска.

Онзи ден водещата на „Съдебен спор“ притесни своите колеги и зрителската си аудитория с фотос, на който е седнала на болнично легло, а към китката й е прикрепен абокат. Върху ръката на водещата се виждат още надпис с маркер и превръзка с отбелязани на нея данни. Към изображението половинката на футболиста Дарко Тасевски е добавила пояснението: „Довери се на процеса“ и „Всичко се случва точно навреме“.

Моделка уточни, че й правят изследвания в белодробно отделение на столична болница. „Имам упорита кашлица и лекарите искат да разберат на какво се дължи за да определят точното лечение“, добави чаровната телевизионерка.

„Не ми е поставена още диагноза, очаквам резултатите“, посочи Тасевска, но в гласа й не се усещаше напрежение.

По думите й може би става въпрос „за нещо остатъчно“, след като по време на морската си ваканция миналата година водещата на „Съдебен спор“ бе повалена от вирусна бронхопневмония.

Още през септември обаче ексманекенката бе на крака и повече не се оплака публично от проблеми с дихателната система. Сега обаче грипният вирус нападнал България, вероятно е станал причина за активизиране на „следите“ от прекараната бронхопневмония.

През май т.г. Тасевска пък бе атакувана от мигрена. Три дни, ожалва се тогава тя, не е могла да мигне от силното главоболие. Нагълтала се с обезболяващи и аналгетици, но подобрение нямало. И едва когато любимата жена на Дарко Тасевски спряла кафето, мигрената изчезнала.