Шокиращо признание на Мис България 2025! Симона Бакърджиева разкри голямата си тайна

Не само с короната на Мис България 2025 може да се похвали 22-годишната Симона Бакърджиева.

Красавицата, която спечели престижната титла през ноември миналата година и впечатли журито със спортния си дух като активна волейболистка, се оказа и талантлив творец. Освен на модния подиум Симона намира вдъхновение и в света на изкуството. „Занимавам се с изкуство, непрофесионално, любител съм, рисувам, правя от време на време малки скулптури“, споделя красавицата пред „България Днес“. Според панагюрката творчеството е пряко свързано с емоциите, които преживява, затова най-често посяга към четките, когато е силно развълнувана. „Творя, когато съм под голяма емоция, независимо каква е тя“, признава миската. Дългокраката хубавица обича да влага лично отношение във всеки подарък за своите близки. Вместо да купува готови изненади, тя често сама изработва картички. „За специалните поводи на близки изготвям ръчно изработени картички, които изобразяват тях. Рисувам ги с водни бои и ги свързвам с техния живот и личната им история“, разкрива Симона.

Запален почитател на изобразителното изкуство, чаровницата често посещава изложби и арт събития, като през май бе сред гостите на експозицията на попфолк певицата Андреа. Освен от изкуство носителката на короната се вълнува и от благотворителни каузи. Тя е убедена, че известните личности трябва да използват популярността си, за да насочват вниманието към хората в нужда. „Старая се да участвам максимално много на такива вечери, балове, изложби, защото смятам, че може да се помогне дори само с едно присъствие“, вярва очарователната млада дама.

В понеделник вечер Мис България 2025 се появи и на бляскавата церемония „Дизайнер на годината 2026“ в центъра на столицата с елегантна черна рокля. Призът отиде при Илия Илиев, който развълнува гостите с появата си заедно със своята внучка на финала на ревюто. Междувременно красивата волейболистка вече гледа към следващото си голямо предизвикателство. „Живот и здраве ми предстои участие на „Мис Планет“, където ще представлявам страната ни, но има време. Това ще се случи евентуално наесен“, разкрива красавицата.