Ще влезе ли в пандиза ергенът Кристиян преди снимките на риалитито?

Живеещият в САЩ Кристиян Генчев, за когото Би Ти Ви обявиха, че ще е герой в бъдещия пети сезон на „Ергенът”, може и да не успее да зарадва десетките хиляди фенове на романтичното риалити шоу. Предаването трябва да се излъчи през пролетта на 2026 г., а този път търсачите на любов ще са трима - Кристиян Генчев, Стоян Димов и Марин Станев. Или поне така се надяват от частната телевизия.

Наша проверка показа, че първоначалните планове може да се объркат. Възможно е до началото на снимките Генчев да попадне в щатски затвор, вместо да флиртува с празноглавите красавици, търсещи бърза слава.

Повод за евентуалния му провал като тв. звезда е съдебен иск подаден от най-големите световни банки „Джей Пи Морган Чейс”. Делото тече от пролетта на миналата година във Висшия съд на окръг Лос Анджелис. Според съдебните документи Кристиян е „забравил” да върне сериозна сума пари. Точната цифра не е публична. Ясно е само, че става дума за дългове, натрупани при опита му да започне частен бизнес.

За изминалата година и половина има десет заседания по делото. Протоколите от тях са тайни, но от резюметата се разбира, че Генчев е отказал да плати и разноските по поискани от неговата защита експертизи. След няколко неуспешни опита да му бъдат връчени съдебни книжа, се стига и до изслушване на двете страни. Следващата стъпка е произнасяне на съда. Много е вероятно това да стане до края на годината, когато снимките на „Ергенът”” още няма да са започнали. Освен потвърждението, че дължи парите, не е изключено магистратите да пратят за назидание Кристиян Генчев в пандиза, обясняват юристи. В САЩ не толерират опитите да се хитрува с банките. Това автоматично ще лиши Генчев от възможността да стане риалити звезда в отдавна забравената си родина.

Според визитката му, подготвена от Би Ти Ви, Кристиян Генчев е на 36 години. През 2014 г. заминава за САЩ, където сбъдва своята американска мечта. Днес Крис живее в Лос Анжелис, а бизнеса си развива в Оклахома (какъв точно, не се уточнява). Това, което липсва в живота му, е истинската любов. Жена, с която да сподели живота си, да растат заедно и да изградят стабилно семейство. Колко мило!

Що за бизнес трябва да има Крис, та не може да си плати дълговете към банка „Джей Пи Морган Чейс”? В профила му в социалната мрежа „Линкедин”, където всеки участник задължително попълва всички детайли за трудовата си биография, такива данни липсват. От визитката му става ясно, че в САЩ Генчев се препитава като наемен работник, и то на второразрядни позиции. Започва като отговорник за персонала в пицария. Нещо нормално за едва завършил български студент, тръгнал да си търси късмета на другия край на света.

Второто му работа е като паркировач на чужди коли. Крис е част от персонала на компанията ZIRX, която предлага услугите си на хора, имащи проблеми с паркирането в големите градове. Вместо да обикалят из улиците в търсене на свободно място, клиентите могат чрез мобилно приложение да потърсят помощ. Минути след заявката им на място пристига агент. Задачата на Генчев и колегите му е да закарат автомобила до най-близкия охраняем гараж. Там в зависимост от заявените опции, могат да измият и почистят колата, напълнят резервоара или ремонтират двигателя. При даден знак от собственика, паркировачът връща лимузината от мястото където я е взел.

На тази позиция Крис изкарва почти три години. Още толкова работи и в компания за отдаване на коли под наем. Трудовата му кариера, поне обявената, приключва през януари 2021 г. От тогава Генчев не е обновявал профилът си в бизнес социалната мрежа „Линкедин”. Може пък нарочно да държи в тайна частния си бизнес, заради делото с банката?