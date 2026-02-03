Щерката на Мартин Чой му доведе зет! Пазят я от бебе Арън заради грипа (СНИМКИ)

Дъщерята на мотошампиона Мартин Чой – Киара, преди дни навърши 16 години и вече може да се похвали с гадже. Красивата тийнейджърка отскоро е обвързана с момче от своето училище и макар връзката да не е станала твърде сериозна, тя е запознала кандидат-зетя с татко си, научи единствено Intrigi.bg.

Както е известно мотоциклетистът е силно свързан с дъщеря си и двамата прекарват много време заедно. Чой често взима Киара със себе си по състезания и обича да й угажда със скъпи маркови подаръци, за каквито всички момичета на нейната възраст мечтаят. Баща и дъщеря са си изключително близки и затова тийнейджърката веднага запознала татко си с първото гадже.

Припомняме, че Киара от малка тренира художествена гимнастика, но от няколко години насам загърби този спорт. Красавицата с корейски корени учи графичен дизайн, макар все още да не се е насочила категорично към това поприще. Тя обича да пее, а поп фолкът е любимият й жанр.

Любопитна подробност е, че с „мащехата си“ – синоптичката Натали Трифонова, никак не мелят брашно. Киара почти не е виждала природения си брат Арън, който се появи на бял свят преди 4 месеца. Под претекст, че е „грипаво време“ и имало много вируси, а бебето е още твърде малко, Натали отклонявала гостуването на каката. Самата Киара също не изгаряла от желание да го вижда, като според запознати изпитвала силна ревност към новия наследник на татко си.

С появата на новото гадже обаче фокусът й лека-полека започнал да се измества и неприязънта към Натали Трифонова избледнявала.