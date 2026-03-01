Защо Би Ти Ви вкара още двама съдии в „Моята кухня е №1“? Не е изключено някои от участниците да са обвързани с тайни мисии https://hotarena.net/laifstail/zashto-bi-ti-vi-vkara-oshte-dvama-sadii-v-moyata-kuhnya-e-1 HotArena.net

Неочаквана новина развълнува феновете на дебютното кулинарно риалити „Моята кухня е №1“. Съдиите в предаването ще са не двама, а четирима. Би Ти Ви обяви, че шеф Любен Койчев и шеф Павел Павлов се присъединяват към вече обявените имена - шеф Любомир Тодоров и шеф Владимир Тодоров.

Любен е главен готвач и преподавател в престижна европейска кулинарна академия, а Павел е собственик на световно признат български бранд за занаятчийски шоколад. По всяка вероятност шеф Любен Койчев ще има задачата да обръща специално внимание на креативността в чиниите, особено когато участниците избират да готвят с висококачествени месни продукти, а сладкарят Павел Павлов ще е особено критичен към десертите.

До момента шеф Любомир Тодоров и шеф Владимир Тодоров бяха представени като единствените кулинарни авторитети, които ще оценяват уменията на 15-те избрани двойки участници. Любомир е известен с опита си в петзвездни хотели у нас и работата в ресторанти с международно признание, докато Владимир се гордее с няколко култови столични заведения и впечатляващи гастрономически постижения.

Скоро след като из медиите плъзна новината, че шеф Любен Койчев и шеф Павел Павлов влизат в играта, зрителите веднага започнаха да се питат защо от продукцията изненадващо решиха да увеличат съдийската група. Една от най-популярните версии сред запалените кулинарни фенове е свързана с рекордната награда от 75 000 евро. Това е най-голямата сума, давана някога в българско кулинарно шоу и по всяка вероятност е била и причина шеф Владимир Тодоров и шеф Любомир Тодоров да поискат подкрепление за взимането на подобно съдбоносно решение.

Социалните медии буквално кипят от разнообразни предположения: „Вероятно ще има тайни мисии!“, „Някой от първите двама сигурно ще напусне?“ – въпросите се множат, а точен отговор все още няма. Съществува версията, че в действителност някой от двамата първоначално обявени съдии може да напусне предаването преждевременно, но по-вероятно от продукцията кроят нещо интересно. Не е изключено сюжетът на дебютния формат да се окаже по-заплетен, отколкото се очаква и някои от участниците да са обвързани с тайни мисии.

Новината за четиримата съдии е само парченце от пъзела, който феновете на „Моята кухня е №1“ сглобяват от вече близо месец. Всички очакваха, че дебютният сезон за България ще стартира още миналата седмица, но на мястото на предаването в ефира на Би Ти Ви беше излъчен епизод на „Ергенът“. За щастие на нетърпеливите фенове обаче, още в понеделник от телевизията обявиха и официалната дата за премиерата - 28 февруари, 20 часа, като шоуто ще се излъчва всяка събота и неделя в праймтайма на Би Ти Ви. Любопитно е дали двамата „нови“ съдии ще се появят още на старта на предаването тази събота или зрителите ще ги видят в следващи епизоди.

Според регламента на шоуто 15 двойки, съставени от професионални и любители готвачи, ще имат само 5 часа, за да напазаруват, приготвят заготовки, сготвят и сервират тристепенно меню за 10 души. Основните предизвикателства – времето, стресът и съдийската критика остават, но явно, че напрежението ще се увеличава. Присъствието на четирима шеф готвачи означава още по-детайлно наблюдение и вероятно още по-високи изисквания. Всички участници са разделени в групи по 5 двойки, като в първия етап всяка двойка има за цел да впечатли съдиите с меню по свой избор. След вечерята останалите участници и съдиите дегустират тристепеното меню и дават оценка от 1 до 10 точки. Крайният резултат определя класирането в групата, като двете кулинарни двойки с най-малко точки отиват на елиминационен дуел.