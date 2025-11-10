Синът на Галена си разби устата на сцената! Певицата на косъм да отмени всичко

Последни
15 хиляди души станаха свидетели на юбилейния концерт на Галена, с който тя отпразнува с година закъснение своите 20 г. на сцената, пише "Телеграф".

Спектакълът „Еуфория“ показа световно ниво, което българската сцена заслужава и освен че може да бъде определен като №1 за годината, шоуто е едно от най-добрите изобщо, правени от наш артист. Почти за всяка песен певицата сменяше в движение визията си, а на няколко парчета се строеше и специален декор.

Още с появата си звездата даде заявка за нещо грандиозно - тя беше спусната от тавана на залата с платформа, оформена като корона от кристали, изпълнявайки откриващата песен "Пак ли". По-късно докато пее „Мама Ураган", бе издигната отново във въздуха и се обясни на публиката: „Вашата любов ме кара да летя". Тя разказа и как преди седмица се е подготвяла за този номер, като над Пасарел са я спуснали, за да пребори със страха от високото.

Освен многото самостоятелни хитове Галена покани на сцената и част от дуетните си половинки. Първата от тях бе бившата съпруга на мъжа й Деси Слава, която впечатли не само с ангелския си глас, но и с цепката на роклята до хълбока. За „Кой“ Фики излезе от публиката и се показа значително втален. След 9 г. на сцената се завърна Цветелина Янева. Докато пееха "Пей, сърце“ и „По живота", Галена я държеше за ръката и разкри, че колежката й трепери през цялото време, а после я помоли и за две самостоятелни изпълнения.

Изненада за публиката бе появата на легендата Малина. След като изпълниха „Мой“, тя разказа, че докато са снимали клипа, Галена е била бременна в 8-ия месец и толкова много е танцувала на терена, че екипът се е притеснил да не роди на снимачната площадка. Въпреки че бе призовала да не й подаряват цветя, а да подпомогнат благотворителна кауза, диджей Дамян се появи с огромен букет, а певицата му благодари, че заради нея се е подстригал и махнал къдриците.

Истински взрив бе появата на Преслава, на чийто концерт в Арената преди година Галена анонсира спектакъла си и нов техен дует. „Щастлива съм, че сте научили текста на „За награда“, само за три дни“ заяви тя.

До момчето от клипа

преди 26 минути

Браво на момчето! Завършена звезда. Ни си личат зъбите да са счупени, добро сценично поведение. Супер е!

