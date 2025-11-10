Синът на Галена си разби устата на сцената! Певицата на косъм да отмени всичко

15 хиляди души станаха свидетели на юбилейния концерт на Галена, с който тя отпразнува с година закъснение своите 20 г. на сцената, пише "Телеграф".

Спектакълът „Еуфория“ показа световно ниво, което българската сцена заслужава и освен че може да бъде определен като №1 за годината, шоуто е едно от най-добрите изобщо, правени от наш артист. Почти за всяка песен певицата сменяше в движение визията си, а на няколко парчета се строеше и специален декор.

Още с появата си звездата даде заявка за нещо грандиозно - тя беше спусната от тавана на залата с платформа, оформена като корона от кристали, изпълнявайки откриващата песен "Пак ли". По-късно докато пее „Мама Ураган", бе издигната отново във въздуха и се обясни на публиката: „Вашата любов ме кара да летя". Тя разказа и как преди седмица се е подготвяла за този номер, като над Пасарел са я спуснали, за да пребори със страха от високото.

Освен многото самостоятелни хитове Галена покани на сцената и част от дуетните си половинки. Първата от тях бе бившата съпруга на мъжа й Деси Слава, която впечатли не само с ангелския си глас, но и с цепката на роклята до хълбока. За „Кой“ Фики излезе от публиката и се показа значително втален. След 9 г. на сцената се завърна Цветелина Янева. Докато пееха "Пей, сърце“ и „По живота", Галена я държеше за ръката и разкри, че колежката й трепери през цялото време, а после я помоли и за две самостоятелни изпълнения.

Изненада за публиката бе появата на легендата Малина. След като изпълниха „Мой“, тя разказа, че докато са снимали клипа, Галена е била бременна в 8-ия месец и толкова много е танцувала на терена, че екипът се е притеснил да не роди на снимачната площадка. Въпреки че бе призовала да не й подаряват цветя, а да подпомогнат благотворителна кауза, диджей Дамян се появи с огромен букет, а певицата му благодари, че заради нея се е подстригал и махнал къдриците.

Истински взрив бе появата на Преслава, на чийто концерт в Арената преди година Галена анонсира спектакъла си и нов техен дует. „Щастлива съм, че сте научили текста на „За награда“, само за три дни“ заяви тя.