Скандална моделка от „ВИП Брадър“ с ново предизвикателство - „Traitors“

Световният формат „Traitors – Игра на предатели“ завладява умовете на хората, а от септември bTV ще излъчва българския вариант на риалитито. През няколко дни стават ясни още и още интересни участници, които влизат в шоуто. Сред тях е и цветната моделка Глория Петкова.

Глория придоби известност като несдържан и темпераментен участник от осмия сезон на „ВИП Брадър“ през 2016 г. След серията от скандали между нея и Емануела, организаторите на шоуто зададоха сложен въпрос на певицата за женската еманципация. Всички мислеха, че не разбира какво я питат, а Глория усмихваше ехидно. Именно моделката бе измислила въпроса по умишлено объркващ и претенциозен начин, за да обърка Емануела. Когато певицата отговори много точно, Петкова се изпусна и промълви: „Умна е, м…а му!“. Дали и този път драмата в дамата ще надделее, или в жаждата си за първото място тя ще изгради хитра тактика – предстои да видим.

Глория Петкова навлиза в модния свят още като тийнейджърка, започвайки работа с истински гиганти сред дизайнерските брандове. През годините е обиколила най-елитните ревюта из Европа. Работи като манекенка и в българска модна къща. С напредване на времето Глория има зад гърба си модни ревюта в Берлин, Париж, Милано, Лондон, Сеул и споделя, че любимото ѝ място за пътуване е Рим.

Моделката е многоцветна личност с артистични заложби, която обича винаги да експериментира с гардероба си. Това обаче на времето не се приемало от съучениците ѝ. Дамата с няколко професии споделя, че в ученическите си години опитвала най-различни експерименти с дрехи, един от които бил носене на дънки, а върху тях рокли. „Много ми се подиграваха“, признава си Глория, но това не я спира да изразява себе си до ден днешен.

Младата моделка се е изявявала и в киното с роли във филми като „Безкрайната градина“ и „Семейни реликви“.

През 2018 г. красавицата се омъжи за варненеца Методи Велинов. Приказната сватба бе в двореца в Евксиноград. Покрай по-възрастния от нея бизнесмен тя разцъфтя. Преди Методи животът ѝ бе луд купон във Франция, но днес тя е домакиня и съпруга. Глория е горда майка на прекрасна дъщеря – Анабел. Красавицата постоянно показва артистичната принцеса в социалните мрежи. Сутрин поглежда дъщеря си и благодари на вселената, че я има.

Наскоро Глория сбъдна една голяма мечта на Анабел – двете посетиха концерт на момичешката група Blackpink в Лондон. Под редица от снимки от музикалното събитие красавицата написа: „Благодаря на Бог, че ми дава силата да ѝ подарявам моменти, които ще помни цял живот – аз също“.

Единственият фактор, който може да наклони везната към един или друг тоалет освен нея, е дъщеря ѝ Анабел, за която споделя, че ѝ е слабост.

След като се изявява като диджей и пуска ъндърграунд музика в елитни клубове, Глория се е захванала с пеене и рисуване. Преди 4 години пуска първата си солова песен „Все ми е едно“ под псевдонима GLOW, който моделката използва на музикалната сцена. Прави изложби с рисунките си и се занимава най-вече с графики и абстрактно изкуство, какъвто е предимно вкусът ѝ и за тоалети.

Сега артистичната моделка се впуска в поредно приключение – новото риалити на bTV тази есен „Traitors – Игра на предатели“.