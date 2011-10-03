Славена Вътова ще оглежда мъжки задници
Скандалната Мис България 2006 Славена Вътова ще отърка форми в мускулестите тела на претендентите в конкурса за Мистър София. Първите 7 кандидати за титлата, която ще бъде връчена на 17 октомври в топклуба на елита Найт Флайт, вече са избрани. Кастингите ще продължат до 7 октомври, разкриват пред HotArena.net от ПРофайл и FH 1 Agency.
Скандалната Мис България 2006 Славена Вътова ще отърка форми в мускулестите тела на претендентите в конкурса за Мистър София. Първите 7 кандидати за титлата, която ще бъде връчена на 17 октомври в топклуба на елита Найт Флайт, вече са избрани. Кастингите ще продължат до 7 октомври, разкриват пред HotArena.net от ПРофайл и FH 1 Agency.
<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Скандалната Мис България 2006 Славена Вътова ще отърка форми в мускулестите тела на претендентите в конкурса за Мистър София.</span></p> <div class="gmail_quote"> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> </div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> <font class="Apple-style-span" face="verdana, geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Първите 7 кандидати за титлата, която ще бъде връчена на 17 октомври в <strong>топклуба на елита "Найт Флайт"</strong>, вече са избрани.</span></span></font></div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> </div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> </div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> <font class="Apple-style-span" face="verdana, geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Кастингите ще продължат до 7 октомври, разкриват пред <strong>HotArena.net </strong>от ПРофайл и FH 1 Agency.</span></span></font></div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> <br /> </div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> <font class="Apple-style-span" face="verdana, geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; "><strong>Вчера момчетата гостуваха в предаването на Станция Нова </strong>"Съпругите", където фолкзвездата Бони имаше възможност да си избере някой от тях за следващия си клип.</span></span></font></div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> </div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> </div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> <font class="Apple-style-span" face="verdana, geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Ромската перла препита красавците кои са най-големите проблеми на столицата.</span></span></font></div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> </div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> <font class="Apple-style-span" face="verdana, geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Престижният конкурс за мъжка красота ще бъде воден от Славена Вътова, която преди няколко месеца <strong>лъсна в скандално интернет-порно.</strong></span></span></span></font></div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> </div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> <font class="Apple-style-span" face="verdana, geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Момчетата ще дефилират в ултра модерните гащета Vilebriquin, любими на Том Круз. </span></span></span></font></div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> <font class="Apple-style-span" face="verdana, geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Марката Zu Elements пък ще представи най-новата си колекция за сезон 2001-2012. </span></span></span></font></div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> </div> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> <div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> <div style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> <div class="gmail_quote" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; "> <br /> <strong><em><span style="font-size:12px;"><font class="Apple-style-span" face="verdana, geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Снимки: Алекс Манчев </span></span></font></span></em></strong></div> </div> </div> </div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div> </div>