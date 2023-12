Слави Трифонов възпя и мутресите След като оплю държавата, политиците, журналистите, главните редактори и прочие нелицеприятна нему персони, Слави Трифонов направи песен, посветена на... мутресите. Новият проект на водещия, съвместен с Ку-ку бенд, носи името Нирвана кючек. https://hotarena.net/laifstail/slavi-trifonov-vyzpq-i-mutresite HotArena.net HotArena.net 33726 След като оплю държавата, политиците, журналистите, главните редактори и прочие нелицеприятна нему персони, Слави Трифонов направи песен, посветена на... мутресите. Новият проект на водещия, съвместен с Ку-ку бенд, носи името Нирвана кючек.

<p> <strong><span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">След като оплю държавата, политиците, журналистите, главните редактори и прочие нелицеприятна нему персони, Слави Трифонов направи песен, посветена на... мутресите.</span></strong></p> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Новият проект на водещия, съвместен с "Ку-ку бенд", носи името "Нирвана кючек".</span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">В шоу средите коментират, че е много вероятно <strong>лиричният герой да е самият Трифонов. </strong>Доста пасажи и елементи от текста съвпадат с неговия лиен живот.</span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Главната героиня пък е отракана метреса, платена любовница. Песента вече се има и клип. </span></div> <div> </div> <div> </div> <div id="cke_pastebin"> <strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">"Нирвана кючек"</span></span></strong></div> <div> </div> <div> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; "><span id="text_glaven">Невъзпитано русо е цвета на косите,<br /> силикон в устата, силикон в гърдите.<br /> И парфюм натрапчив, високи ботуши,<br /> цигари след секс - а тя обича да пуши.<br /> Тя обича да дава, тя обича да пуска,<br /> и в леглото не прави, тя на никой закуска.<br /> В леглото тя прави изумителни пози,<br /> обича да взима стимулиращи дози.<br /> <br /> Самолета повдига на пилоти различни,<br /> приземява го после на места неприлични.<br /> Тя живее живот като в късното кино,<br /> тя разбира от суши и от марково вино.<br /> Искаш ти да е твоя, плащай си бе човек,<br /> ще получиш Нирвана с елемент на кючек.<br /> <br /> Оne, two, three, four..<br /> <br /> Ще я имам, ще я купя, ще си я платя.<br /> Само тая – хубава жена с хубава цена.<br /> Ще играеме играта с моите правила,<br /> силни са моите правила, ще я покоря.<br /> <br /> Ще я водя в Милано, ще я водя в Париж.<br /> Ще я карам да сбъдва моя мъжки фетиш,<br /> и шампанско ще пием от Сваровски кристал.<br /> Ще й сложа на пъпа благороден метал,<br /> ще й сложа в хола танцувален пилон<br /> и ще трябва да денси с моя тигров питон.<br /> Ще я правя известна, ще я правя звезда,<br /> ще й плащам за ласки, щом обича така.<br /> <br /> И когато започне да си пада по мен,<br /> ще си тръгна от нея още същия ден.<br /> Ще й кажа, че всичко беше просто игра,<br /> че играхме рулетка, руска в любовта.<br /> Беше много приято, ето пиша й чек,<br /> че получих Нирвана с елемент на кючек.<br /> <br /> Оne, two, three, four..<br /> <br /> Ще я имам, ще я купя, ще си я платя.<br /> Само тяя – хубава жена с хубава цена.<br /> Ще играеме играта с моите правила,<br /> силни са моите правила, ще я покоря.<br /> <br /> Ще я имам, ще я купя, ще си я платя.<br /> Само тяя – хубава жена с хубава цена.<br /> Ще играеме играта с моите правила,<br /> силни са моите правила, ще я покоря.</span></span></span></div> <div> </div> <div> <div class="media_embed"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/7OGRv-L1ajo" width="560"></iframe></div> </div>