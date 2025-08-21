Как да станеш звезда без глас и с фалшив корем! Торино и Пашата се разделиха на ужким… https://hotarena.net/laifstail/kak-da-stanesh-zvezda-bez-glas-i-s-falshiv-korem-torino-i-pashata-se-razdeliha-na-uzhkim HotArena.net

Старото клише, че „лоша реклама няма“, се превърна в нова мода сред представители на родния шоубизнес – на черния пиар. Някои стигат и по-далеч, като излизат извън него и преминават в категорията на небивалиците.

Като спукан балон се спихна надълго и широко тиражираната свада между членовете на латино-дуото Торино и Пашата. Преди десетина дни двамата дадоха да се разбере, че слагат край на съвместните си изяви. Само че голата истина се оказа друга. Всъщност това е бил режисиран пиар ход за висока гледаемост на новото им парче „Циганска сватба“, в което пеят заедно с Гъмзата и Камелия.

В клипа участва и популярната инфлуенсърка Ивка Бейбе, която се оказа ретранслаторът на фейка.

В подкаста си тя уж между другото подметна на Торино: „Защо се разделихте с Пашата?“, а последвалият отговор гласеше: „Всяко нещо има своето начало и край.“ Манипулацията обаче бе приета за чиста монета, като остава открит въпросът: само Ивка Бейбе ли е била замесена в нея, или и други, които са знаели, но са си траели. Сякаш че вече от дроновете и „специалния“ софтуер нещо може да остане скрито-покрито.

Пионер в новата тенденция бе една още по-мащабна рекламна провокация от преди време – сватбата на Азис с неговия приятел Ники Китаеца. Двамата даже спретнаха купон по случай венчавката си, но цялата история се оказа „мента на лента“. Костинбродският славей се сдоби с дъщеричка Рая от дългогодишната си приятелка Галя, а малко след това Китаеца се ожени наистина и също стана татко.

За не по-малко пикантна за широката публика бе възприета и друга „гореща новина“ пак от попфолка – за изгряващата изпълнителка Саманта.

Днес едва ли някой помни песните ѝ, но не се забравя лесно как едва на 15 години тя говореше за любов и как се надява скоро да срещне мъжа на живота си. Но това, което пресоли манджата, бе твърдението, че „малката на фолка“ е девствена. Така създаденият ѝ имидж на „непорочната девица“ в съсловието имаше обратен ефект. Спешно се наложи пълна промяна и обрат на 180 градуса, като самата мома се зае да разваля богородичния си образ.

Саманта започна да показва пред фотографите, които незнайно как винаги се оказваха до нея, разголените си прелести и шоколадови сеанси със засукан масажист. Крехкото славейче на попфолка обираше точките и в актуални клубове, където се заиграваше с различни батковци. И изведнъж... шах с пешката! В един момент се разбра, че тийнейджърката е бременна и има мъж до себе си. А когато стана майка на бебето Тошко, имиджът ѝ на девствена палавница отиде на кино.

Транссексуалната фолкпевица Рашия пък избухна миналата година с „благата вест“, че... чака дете от сръбската тенис звезда Новак Джокович.

Ексцентричната особа сама съобщи, че ще става майка, като описа и предисторията на чудодейното си „забременяване“:

„Бременна съм от сръбския тенисист Новак Джокович. Това бе установено преди два часа – сутринта, точно в 7 часа. Новак още не знае, тъй като след мача той ме потърси по телефона и ме покани да прекараме вечерта в хотел в град София! Ние се запознахме преди това в дискотеката, където Камелия му пееше. Случайно беше всичко. Аз бях в мъжката тоалетна, обърках тоалетната и, без да искам, видях Джокович как го беше извадил и пикае. Той ме заговори, харесахме се и ми поиска телефонния номер. Аз с удоволствие го дадох – няма как да му откажа, красив мъж е! В дискотеката не можахме да правим нищо, тъй като имаше хора и не беше удобно! И така, след мача, той ме взе с неговата луксозна кола и отидохме да правим секс! Нощта беше много дива и страстна! И днес сутринта установих, че съм бременна! Аз много бързо хващам, защото имам бързи и мощни генитали! Но аз ще му съобщя, че той ще има наследник и че трябва да се оженим и да признае детето си!“ – наблегна Рашия.

Рашия обаче откровено втръсна и на най-заклетите си фенове, защото замеси в една и съща измишльотина – че е била заплодена, въпреки мъжкия си пол, от най-актуалните ВИП мачовци.

Преди Джокович тя обяви за баща на близнаците, които щели да се появят на бял свят след „пет месеца“... ергена Виктор Стоянов. Отрочетата им били плод на случайна и платена връзка. Рашия втрещи и със заканата, че възнамерявала да влети в сватбеното риалити и да оскубе претендентките за сърцето на Виктор, тъй като той бил „само неин“.

Травеститът от ромски произход стана хит в социалните мрежи ден след мача между Кобрата и Антъни Джошуа. Тогава Рашия пусна видео с изкуствен корем и съобщи, че чака няколко бебета от Джошуа, и разказа как са се запознали и са мачкали чаршафите след мача. Но според медиите самата певица е споделяла, че прави всичко това за слава, защото още от детството (като малък) е мечтала да стане попфолк звезда. Преди време пък разкри и за опашатата си лъжа, че е бременна от младата надежда на попфолка Денис Теофиков, загинал само на 21 години, и че дори е омъжена за него.

„Тогава той стана много популярен и известен в България. И аз реших да си направя с него реклама. Това са мои лични измислици, които ги направих за известност. Просто поисках да ми се подаде ръка“ – изплю камъчето Рашия.