След 14 години мълчание: „Антибиотика“ се завърна с ново парче

Момичетата от култовата дамска поп група „Антибиотика“ се събраха! Ани, Савина и Силвия пуснаха дори ново парче „На любов прилича“, което е в типичния им стил - мелодично, нежно, с модерно електронно звучене.

Това си е музикалната сензация на годината, защото триото мълча цели 14 години, въпреки че старите им хитовете като „Няма как“, „Искаш да си с мен“ (с Мишо Шамара) и „Какво е времето вътре в мен“ продължават да се въртят по радиата.

Ани, Савина и Силвия бяха истински поп икони в края на 90-те години на мигналия век чак до 2005 г. Една от първите момичешки банди си спечели много фенове, защото формулата красиви мадами с хубави гласове и диско звучене няма как да не сработи. Момичетата обаче рязко изчезнаха от сцената и дълго време ги нямаше. Затова завръщането им предизвика вълна от щастливи коментари и поздравления в официалните страници на „Антибиотика“ в социалните мрежи.

„Ние винаги сме били тук. Никога не сме се крили от вас - просто дълго време нямахме какво да ви кажем. А искахме, когато проговорим отново, това да бъде със смисъл, с музика, с обич. 14 години тишина... Но не и забрава. През цялото това време остана музиката—нашата красива музика, изпята за вас и с толкова много любов“, написаха момичетата във фейсбук. А от клипа на новото им парче се вижда, че трите певици са все така чаровни и не са „залитнали“ към лекия жанр, както направиха много техни колеги. Но какво правеха музикалните дами, когато бяха далече от прожекторите?

Ани Радкова е запалена I по здравословния начин на живот, всеки ден спортува и е горда майка на три деца. Тя помага на хората, които искат да са по-здрави, продава чай за отслабване и откри свой детокс център близо до Хисаря.

Савина Петкова дълги години живя в Остин, САЩ. Красавицата беше омъжена за ученическата си любов Никола Киряковто почина миналата година след тежко боледуване. В момента тя се занимава с изработване на бижута.

Силвия Симеонова пък е омъжена за бившия футболист на „Славия“ Филип Филипов, който днес е треньор. Двамата имат дъщеря Матея.

„Днес, когато широко отваряме очите си с трепет за вас, можем да ви кажем: и ние ви очаквахме! Отваряме очите си, сърцата си и ви каним в този нов път с благодарност за обичта, която никога не загубихме, и с вяра в споделеността, която винаги е била между нас“, написаха още Ани, Савина и Силвия. Мнозина разбраха това послание като намек, че момичетата ще се върнат за постоянно, а не само за една песен. Почитателите им възторжено ги питат кога ще има още и вече искат концерти. Почти сигурно „Антибиотика“ ще поднесе и тази изненада за феновете си.