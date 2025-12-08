Часове преди финала: Разкриха истинския победител в "Ергенът" (+ Натали е…)

Остават броени часове до финала на „Ергенът: Любов в рая“ – едно от най-гледаните предавания в националния ефир. Любовното риалити предизвиква интерес и сред популярните личности у нас, които коментират остро ситуациите и скандалите в него. Една от тях е носителката на короната „Мис България 2020“ Венцислава Тафкова, чиито анализ предизвика бурни реакции в нета.

Според фолк дивата нито една от двойките финалисти не е останала заедно към днешна дата. „Този балон за тях е една фалшива реалност и излизайки навън, бързо са се сблъскали с действителността“, убедена е Венцислава. Все пак за нея истинският победител в „Ергенът: Любов в рая“ е кметският син Орлин, пише Intrigi.bg.

Факт е, че той се оказа в най-неизгодна и унизителна позиция като част от любовния триъгълник с Натали и Тихомир. Въпреки това, голяма част от зрителите му симпатизират заради самообладанието и емоционалната интелигентност. „Орлин е изключително възпитано момче, адмирации към родителите му! Въпреки цялата помия, която се изля върху него, той не обиди никого, не нагруби никого, държа се достойно“, гласят коментари в интернет.

И докато всички винят и хейтят Натали заради лекото й поведение, Мис България има друга гледна точка по въпроса.

„Лично мен най-много ме вбесяваше нерешителността на Натали. Като един изключително организиран, активен и здраво стъпил на земята човек, аз не търпя подобно колебливо поведение и смятам, че щом в любовта не можеш да вземеш решение с кого искаш да бъдеш, то в другите отношенията няма да си по-различен. Разбирайки обаче колко отритната е Натали от семейството си и как никога не е имала подкрепа от зрял човек до себе си, я съжалих. Израснала съм в здраво семейство, което винаги и във всичко ме подкрепя – Натали не знае какво е това, тя познава само насилие. Не пожелавам на най-големия си враг това, което е изживяла!“, анализира Венцислава.