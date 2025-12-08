Драго Симеонов с шокиращо разкритие: Стигнах ДЪНОТО

Тежка депресия едва не срива култовия журналист Драгомир Симеонов. Любимият радиоводещ преминал през тежка депресия, която едва не съсипала живота му.

„Синът ми завърши училище и се изнесе. Аз не знаех, че синдромът на празното гнездо удря така. До онзи ден си правил неща в рутината ти, за да служиш, да помагаш и да се грижиш. В един момент - няма. Забравил си малко за себе си. При мен всичко се натрупа и започна да има физически проявления - неврологични влошен сън, високо кръвно налягане, тревожност. Трябваше да ударя дъното и да падна, за да започна да се интересувам от мен самия“, призна в най-личната си изповед Симеонов.

В тежкия момент Драго разбулва тайните на психиката си, връщайки се в травмите от детството. За щастие, актьорът бързо преминава през ситуацията, изправяйки се на крака много по-силен, пише "България Днес".

„Физическото действие e доста важно. Сега вися по лостове като маймунче. Свалих 7 килограма, не че бях дебел преди. Лека-полека почва да става, като всяко оздравяване“, разкри още звездата.

Опора на Драгомир през трудностите е любимата му актрисата София Маринкова. Заедно те разцъфват по-сплотени и силни.

„Жена ми винаги е била много емоционално интелигентна. И тя е живяла с мен, и тя е развила същите драми. Изведнъж двама болни се събират. Трудно е да се излекуват, докато са заедно. Затова тази криза доведе до едно осъзнаване, в което всеки започна да работи върху себе си“, довери още радиолюбимецът.

Тази и още силни истории се чуха в разтърсващите разкази на едни от най-популярните български мъже. Това се случи на изложбата „Чуй гласа ми“ в Централна галерия „Монумент". Там за четвърта поредна година фотографът Павел Червенков ни пренася в дълбините на мъжката душа с портретите на Башар Рахал, Васко Кръпката, Иван Сигридов, Весо Овчаров, Владимир Зомбори, Стефан Попов - Чефо, Явор Гърдев, Драго Симеонов и Илия Григоров Григовор.