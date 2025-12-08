Бахаров обидил пианиста на Лили! Бил взет от Temu

Захари Бахаров обидил пианиста Милен Кукошаров, който свири и с Лили Иванова, обяви самият музикант.

Това се е случило на представление на „Поетите", заснето е, но явно не е тиражирано в мрежата, пише „Телеграф“.

Милен Кукошаров оповести: „Попадна ми малък клип от представление на "Поетите". В него Захари Бахаров намеква, че съм "пианист от Temu", сравнявайки ме с обичния ми колега и приятел Антони Дончев. С цялото неудобство на ситуацията искам да информирам въпросния актьор, че аз свиря на пиано от 44 години. През последните 20 г. съм излизал на големи и малки сцени в Европа, Америка и Азия. Основно пред чужда публика, а не само пред българските общества в чужбина".

Кукошаров добавя: "Популярен и изключително търсен пианист, композитор и аранжор съм и в България, където в кариерата ми съм имал буквално хиляди концерти, било то клубни или в зали, джаз, класически, поп..." Накрая отсича: "Чалга и сръбския не съм свирил и вероятно зова ce получава това недоразумение. Написал съм музика (с ноти) за около 30 театрални спектакъла в столични и извънстолични театри, а също и в чужбина. Автор съм на симфонични и камерни произведения, някои от които са изпълнявани в Musicverein Wien от австрийски оркестри и солисти. Понеже знам, че г-н Бахаров не се сеща, това е оная, златната зала, от която излъчват Новогодишните концерти на 1 януари. От няколко години съм и преподавател в Консерваторията“.

Контра

В социалните мрежи Захари Бахаров написа коментар под изявлението на пианиста: „Никога не бих си позволил. Не знам откъде ви е хрумнало". Това обаче се превърна в повод фенове на музиката да нападнат актьора. Така Tatiana Zaharieva даде съвет: „Спомням си го Захари Бахаров, като се мотаеше обикновено пиян на Градина и си мислеше, че като е от НАТФИЗ и момичетата трябва да припадат по него. Не знам защо изобщо му обръщаш внимание, тогава и аз не му обърнах внимание, не си заслужаваше. Виждам, правилно съм преценила. А ти си невероятен талант и артист. Няма как да те разбере жаба, която e видяла само гьола".