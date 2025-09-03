След края на една голяма любов: Деян остана само с териера от Радина (ПАПАРАШКИ СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/sled-kraya-na-edna-golyama-lyubov-deyan-ostana-samo-s-teriera-ot-radina-paparashki-snimki HotArena.net

Само с белия териер от връзката си с Радина Кърджилова остана Деян Донков. Един от секссимволите на родното кино и театър бе засечен да разхожда шотландския уест териер Чика.

Вероятно след раздялата с Радина грижите за песчето остават за Донков. Двете им деца - Христо и Йоан, прекарват по-голямата част от годината с мама, а са при таткото по-рядко. Не така обаче стоят нещата с териера.

Докато Радина и Деян бяха заедно, те имаха и още едно куче - черен пудел на име Джанго. След раздялата на звездната двойка актьори четириногото остана при Кърджилова. Но един ден кучето бяга. След като е блъснато от кола, пуделът тръгва в неизвестна посока и оттогава не се е появявало.

Деян Донков е доста рисков с кучето, с което Радина толкова много обожаваха. Докато го разхожда, той върши и най-различни битови задачи. При всяко влизане в магазин актьорът връзва териера, където намери за добре. Така бе и докато Динката посети сградата на НАП, където прекара няколко минути, вероятно да оправи важни финансови дела. През това време малкият Чика стои отпред и чака своя стопанин на улицата - има огромен шанс кучето да избяга, както веднъж се случи, докато бе още заедно с Радина.

Донков е с контузия на ръката, видя зоркото око на "България Днес". Десният крайник на актьора е обвит с ластичен ръкав. Като най-вероятно става дума за стара травма. Заради контузията Донков посети и аптека, откъдето излезе с медикаменти.

В същото време Динката се показа като не толкова съвестен гражданин, който живее на пъпа на столицата. По време на разходката с териера пухкавото симпатично бяло куче дефекира мощно на тротоара. Артистът Деян Донков, който се изявява бурно на сцената на Народния театър "Иван Вазов", не посегна да събере в найлонче акото на кучето си. За разлика от него бившата му любов Радина Кърджилова редовно прибираше в розова торбичка изпражненията на домашните им любимци и ги носеше съвестно до първата кофа за боклук (виж снимката й).

След раздялата с Радина Донков сви любовно гнездо с новата си приятелка Анна Кошко. Блондинката има котка. Най-вероятно тя и котката й са успели да намеря общи чувства с Донков и неговото куче.

"Лъжите на измислени сайтове за мен и Анна засилват връзката ни", каза преди дни Донков в навечерието на 51-ия си рожден ден. Както е известно, през няколко седмици лъжливи жълти медии разделят Динката и по-младата му колежка Анна Кошко. Естествено, твърденията са смешни, а чувствата на двамата артисти са по-силни от всякога. След дни двамата ще се качат заедно на сцената в постановката "Последният час на Мерилин Монро". Деян Донков я режисира и участва, а Кошко изпълнява главната роля.

Кърджилова живее с новото си гадже Пламен Димов. Именно заради пламналата любов между тях Радина изостави Динката и териера Чика.