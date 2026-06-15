След Мария Бакалова и Нина Добрев: Нова българка превзема Холивуд (СНИМКИ)

След Нина Добрев и Мария Бакалова още едно момиче с български произход уверено си проправя път в Холивуд.

Името ѝ е Мика Абдала, а само за няколко седмици тя се превърна в новата любимка на милиони зрители по света благодарение на хитовия сериал „Off Campus“ на „Амазон Прайм Видео“.

Чаровната актриса е сред главните лица в романтичната поредица, която се превърна в истински феномен сред младата публика по света. Премиерата на първия сезон съвпадна точно с деня, в който Мика навърши 26 години – 13 май.

Огромният успех на сериала вече донесе още една новина – официално е потвърден и втори сезон, в който героинята на нашенката – Али Хейс, ще бъде в центъра на историята.

Красавицата има близо 3 милиона последователи в социалните мрежи, а интересът към нея расте с всеки изминал ден.

Мика е родена в Плано, Тексас, но баща ѝ е българин, емигрирал в САЩ. Въпреки че никога не е живяла постоянно в България, брюнетката често говори за родината на семейството си.

„Аз съм първо поколение от страна на баща ми, който е от България. Единствено дете съм и съм много близка със семейството си“, споделя лъчезарната девойка.

България присъства постоянно и на семейната трапеза.

„У дома правят пълнени чушки, баница, баклава и много пиле с ориз“, разказва Мика в едно от интервютата си.

В социалните мрежи хубавицата често публикува снимки с баща си, към когото е силно привързана. Самата тя неведнъж е признавала, че семейството е най-важната опора в живота ѝ.

Преди големия пробив с „Off Campus“ Мика вече има сериозен опит пред камера.

Започва като модел едва на шест години, след като случайно попада на кастинг в зъболекарски кабинет в Тексас.

„Облякоха ме в лилава рокля на точки, накъдриха ми косата и три часа бях център на внимание. Тогава си казах: „Това е страхотно! Мога ли да го правя цял живот?“, спомня си тя пред „Холивуд рипортър“.

Следват участия в „Project Mc2“, „S.W.A.T.“, „Светкавицата“, „Suits L.A.“, „Snack Shack“ и „Sex Appeal“.

Междувременно Мика решава да си даде почивка от камерите и записва философия и кино в Калифорнийския университет – Лос Анджелис.

„Исках просто да бъда студентка и нормално момиче. Това продължи около шест месеца и после си казах: „Не, не мога без киното“, признава талантливата млада дама.

Личният ѝ живот също предизвика сериозен интерес покрай успеха на сериала.

Само дни след премиерата на „Off Campus“ става ясно, че Мика се е разделила с годеника си Джейк Шорт след петгодишна връзка.

Джейк също е добре познато име в САЩ и сред младото поколение у нас. Русокосият хубавец нашумява още като дете със сериала на Дисни „Фермата ГОТ“, който бе любим на малчуганите.

Мика и Джейк се запознават по време на снимките на романтичната комедия „Sex Appeal“, а през май миналата година обявяват годежа си.

Като истинска романтична героиня Мика има и своя собствена любовна история с българска следа.

По време на следването си в Калифорнийския университет тя харесва момче, което седи пред нея в час по философия. Когато най-накрая се осмелява да го заговори, открива неочаквано съвпадение – семейството му е от същия български град като този на баща ѝ.

Но кое е родното градче на родителя на звездната артистка Мика все още пази в тайна.