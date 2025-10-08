Смени микрофона с точилка! Чалга певица продава хляб

Чалга певицата Вероника смени микрофона с точилка и започна да продава хляб!

След години мълчание и липса на публични изяви една от най-емблематичните фолк изпълнителки от началото на века най-после разкри какво се случва с нея. Оказва се, че певицата е оставила музикалната сцена зад гърба си и е поела по съвсем различен път - този на кулинарната.

„Познавате ме от сцената като певица и артист, но днес разкривам една друга част от мен.

Част, която развивам с не по-малка страст и отговорност през последните години. Кулинарията за мен не е просто удоволствие или бягство. Това е професионален път, в който влагам същото отношение, каквото винаги съм имала и в музикалната ми кариера“, изповядва се Вероника.

Изпълнителката на „Слушай ме, любов“ се е оттеглила от музикалната индустрия по собствено желание и е посветила последните десет години на новата си страст. Зад гърба си певицата вече има няколко собствени проекта, сред които и ресторант, но те не са потръгнали. Затова към днешна дата Вероника се опитва да развие собствена пекарна. Днес намира Вдъхновение не на сцената, а във всекидневното общуване с хората, които я посещават.

Макар и далеч от фолк сцената, феновете й не я забравят и често си припомнят нейните хитове, оставили отпечатък в музикалната история. Изпълнителката признава, че решението й да се откаже от музиката не е било лесно, но е било необходимо, за да остане вярна на себе си. „Благодаря за всичко, което ми се е случило в моя професионален път, и за това, че все още има хора, които ме виждат като изпълнител и искат да ме слушат в нови проекти. За съжаление, реалността на сцената и пазарът днес изисква нещо, което не бих могла да дам, без да компрометирам достойнството, светоусещането си и начина, по който чувствам и разбирам творчеството“, откровена е Вероника.

С тези думи певицата потвърждава слуховете, че от години е извън шоубизнеса по собствено желание. Вместо да се състезава с новите тенденции в жанра, Вероника избра по-тих, но по-смислен живот, далеч от светлината на прожекторите.