Снежана Макавеева била на косъм от смъртта: Добре, че бяха близките ми да повикат линейка https://hotarena.net/laifstail/snezhana-makaveeva-bila-na-kosam-ot-smartta-dobre-che-byaha-blizkite-mi-da-povikat-lineyka HotArena.net

Актрисата Снежана Макавеева била на косъм от смъртта след няколко анафилактични шока. Тя получила остра алергична реакция и само бързата намеса на близките ѝ я спасила.

„Тези епизоди са животозастрашаващи, защото в рамките на секунди можеш да си отидеш. Добре че в тези моменти до мен бяха близките ми, за да могат да повикат линейка и в спешния център да ми бият най-високата доза урбазон. След това си казах, че трябва да направя нещо за себе си. Борех се и с депресия, и постоянни страхове“, признава актрисата пред Ева Веселинова в подкаста „В райската градина с Ева“.

Така Снежана се пали по йогата и медитацията. С тях тя пречиства вътрешните си канали. Сега се чувства добре, съхранена и цяла. Отрича някога да е употребявала наркотици, каквито слухове имаше през годините.

Неотдавна Макавеева взе трудното решение да слезе от сцената. Разбира се, към днешна дата не е изцяло напуснала света на изкуството.

„Намалила съм очакванията и съм увеличила търпението. Имам интересни идеи, които не са само на ниво идеи, работя с подготвени хора. Ще се случат нещата... Действам по няколко проекта, постигам своите малки победи“, споделя блондинката.

Признава, че върховите моменти в кариерата ѝ са били години назад, пише "Супер магазин".

„Спомням си, че искаха да играя гадже на Дани Трехо, кастинг режисьорката каза, че няма как да откажа. Споделиха, че съм българската Шакира. Аз не тръгнах, а толкова искаха среща с мен... Един от режисьорите на „Бързи и яростни“ искаше да се видим, Люк Бесон желаеше да ме режисира“, споделя още тя.

По думите ѝ никога не е имала тази американска амбиция. Не се е възползвала от шансовете си, знаела, че някой ще наруши свободата ѝ.

„Мога паралелно с това да работя, но на първо място са любимите ми хора“, казва Макавеева.

Причината да даде червена светлина на всички оферти е една голяма любов, която понастоящем не „облича“ в думи, нарича я публична и смята това за напълно достатъчно.