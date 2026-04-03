Снежана Макавеева се обяви за извънземно (ГОРЕЩИ СНИМКИ)

Снежана Макавеева се обяви за извънземно и придружи прозрението с кадри как се гмурка с най-различни риби из Мексиканския залив.

Актрисата се прочу навремето като дъщерята на инспектор Попов (Владо Пенев) и жена му (Лилия Маравиля) от „Под прикритие“.

Размисъл

„Да си земен човек е комплимент. Мама пък ме нарича извънземно. По-добре ми звучи. Не се задържайте прекалено дълго на Земята с разочарованията, над и под нея има безкрайно красиви светове, един полет с птиците и едно потапяне с морските обитатели понякога те заземяват много по-леко и категорично от хората“, размишлява актрисата. И продължава: „Природата е необятна, само свързани с нея можем да бъдем добри човеци, да изпитваме чиста радост, мекота, състрадание, да носим промяната отвътре навън, да разгръщаме интуицията и свободата си“. Тя придружи поста из социалните мрежи и със снимки как се гмурка с различни видове риби из Мексиканския залив, сред тях и скат. Стига и до морска звезда. „Ако нямаме физическата възможност, въображението и медитацията винаги могат да ни отведат навсякъде. Мечтите никой не може да ни ги пипа“, заключава звездата.

Тайна

Преди досега с рибите в морето Макавеева бе на гости на подземния свят. Тя се пусна из митичната Рио Секрето (Тайната река). В дългата над 38 км система от пещери, запълнени с вода, маите са принасяли дарове и жертвоприношения. Смятали са, че това място е връзката с боговете от подземния свят и душите на предците.