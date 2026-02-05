Содом и Гомор в габровска дискотека: Ергенката Киара се въргаля гола на сцена (Снимки) Чалга певицата по дупе прави шпагати, обръща шотове и върти гюбеци https://hotarena.net/laifstail/sodom-i-gomor-v-gabrovska-diskoteka-ergenkata-kiara-se-vargalya-gola-na-scena-snimki HotArena.net

В истински разврат и евтино зрелище се превърна участието на героинята от "Ергенът" Киара Маджарова в габровска дискотека. Изявяващата се като чалга певица направо втрещи присъстващите със скандално поведение, видя "България Днес".

Поличката на Киара не скрива нищо

Бившата гимнастичка, родена преди 26 години в Бургас, показа, че няма абсолютно никакви задръжки. Облечена съвсем оскъдно, с бюстие и черна препаска, която не скриваше бельото й, Киара взриви нощния клуб. Провокациите й в един момент надминаха дори и най-смелите представи.

В кулминацията на перверзното шоу ергенката направи шпагат на сцената и лъсна по голо дупе. Докато мъжката аудитория точеше лиги по апетитните й форми и снимаше с телефоните, разгулът продължи. Киара налапа само с уста чашка с шот и го гаврътна на екс, имитирайки други орални действия. След това тя продъжи да размята кючеци, без изобщо да се притеснява, че телесата й са на показ.

Задните части на певицата Киара са на показ

Блондинката претендира за това да е една от най-разкрепостените певачки в лекия жанр в момента, задминавайки дори доказали се в провокациите чалгарки като Ариа, Селина, Биляниш и Десита. Заради разюзданото си поведение Киара става все по-търсена за участия по нощните клубове. Според запознати хонорарът й варира около 2-3 хиляди в евро, за да направи скандалния спектакъл. Цената й обаче постоянно се вдига, тъй като успява да напълни заведенията.

Обръща шотове на дансинга

В понеделник вечер тя вдигна градусите и в дискотека в Студентски град. Според графика й от 3 до 9 февруари Киара си е дала време за ваканция, като още не издава накъде ще замине. След това до края на месеца има потвърдени цели 14 участия.

Ергенката няма задръжки

Киара се замеси в скандал в последния сезон на "Ергенът: любов в рая" в края на миналата година. Тогава тя се залюби с ергена Красимир, като двамата дори имаха 18+ сцени под завивките. Впоследствие скъсаха и влязоха в конфронтация.

Разгулът продължава с кючеци

"Бях обвинена в това, че съм поискала голяма сума пари. Искам да подчертая, че мъжът до мен е далеч от това да ми плаща проектите и не искам семейният бюджет да бъде лишаван от продукцията ми", увери риалити героинята.