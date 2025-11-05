София Маринкова не вярва в брака

Актрисата София Маринкова, която наскоро стана водеща на игрите на Българския спортен тотализатор, забременява още като студентка в НАТФИЗ от тогавашния си съпруг Христо Терзиев. Тя прекъсва обучението си – нещо, което за много момичета е крайната точка. Но след раждането на сина си успява отново да влезе в класа на Стефан Данаилов.

Любовта с Терзиев остава в миналото, но от нея се ражда синът им Орлин. Актрисата разказва, че с бащата на момчето са в отлични взаимоотношения и са останали близки. „Като баща той е невероятен“, споделя София. Майката на актрисата пък казва, че Орлин е най-хубавият подарък, който София някога е правила. Днес младежът вече е тийнейджър.

Съдбата обаче има свой план за София Маринкова и я среща с голямата ѝ любов – журналиста Драгомир Симеонов. Мъжът с емблематичния глас от „Дарик Радио“ е пословичен със своето чувство за хумор и често кара приятелката си да се смее.

И двамата имат по едно дете от предишни връзки – Орлин и Павел. Родителите им споделят, че момчетата се разбират отлично и се държат като братя. София обожава децата. Преди време дори е мислела да стане учителка като майка си, но признава, че няма търпението да бъде такава. Въпреки това, може би по природа в нея има нещо, което я кара да се разбира с децата и да дава всичко от себе си – затова е толкова обичана като майка.

Драго не крие възхищението си от нея – прави ѝ комплименти и често казва, че няма втора като София – атрактивна, забавна и секси. От своя страна, родителите на журналиста също много харесват актрисата и споделят, че връзката им е „като ключ и ключалка“.

По време на пандемията от COVID-19 влюбените изкарват най-тежкия период в отношенията си, тъй като Драго прекарва голяма част от времето си, отразявайки новините покрай вируса. Това му коства сериозен стрес и в един момент отключва паник атаки. Малко по-късно същото се случва и със София. Спасението им тогава са били тайните разходки навън, когато усещат, че имат нужда да избягат от напрежението.

И двамата са скептични към институцията на брака. Драго няма подпис с бившата си – художничката Виргиния, а бракът на София с Христо Терзиев е бил „прекалено шумен“. Христо ѝ предлага за първи път брак от прозорците на кооперацията, в която се намирала тогавашната ѝ квартира. Малко по-късно следва и второ предложение – когато я кани на вечеря в дома си и казва на родителите си, че „тя е тук, за да му поиска ръката“. След това дори звъни на бащата на актрисата, за да му съобщи, че скоро ще има зет.

Бащата на София, обаче, предупреждава дъщеря си, че тази авантюра е обречена на провал. Раздялата била тежка, но вече всичко е в миналото.