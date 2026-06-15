Спортен водещ на БНТ се оказа ДВОЙНИК на Мбапе (ФОТО)

Спортният журналист и водещ от БНТ Радостин Любомиров често е определян шеговито като българския двойник на световната футболна звезда Килиан Мбапе.

В спортните среди у нас приликата му с френския нападател е популярна шега, като често го наричат просто „Мбапе-то“. Именно Любомиров е един от специалистите, които анализират в студиата мачовете от провеждащото се в момента световно първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Мбапе и Франция още не са стартирали участието си на мондиала. Ще го направят във вторник от 22 часа българско време срещу африканския си съперник Сенегал.

Във фейсбук профила на Любомиров негови последователи го майтапят, че е лика-прилика с френската звезда. Самият журналист явно няма никакъв проблем със сравнението, като пише за Килиан: „Моят брат от друга майка“.

„Ако Мбапе се контузи или трябва да ходи на яхтата, спокойно може да го заместиш“, продължават веселите коментари на стената на Любомиров.

Преди време се появява дори и колаж, на който са изобразени Любомиров и Мбапе от периода, в който футболистът носеше предпазна маска на лицето си с цветовете на френския флаг. Радостин дори споделя шаржа, измислен от Самуил Петканов, в социалните мрежи и предизвиква вълна от забавни коментари.

„Близнаци от различни държави“, „Като две капки вода! Само цветът на кожата е различен, но с малко макиаж ще се получат нещата“, са само част от майтапчийските реплики.

Дори в популярното спортно предаване „Пред стадиона“ по телевизия Max Sport преди време провеждат загадка с въпрос: „Кой футболист от Европа е двойник на Радостин Любомиров?“. Верният отговор е Килиан Мбапе, разбира се.

Дали предстои двамата да се срещнат скоро и на живо и българският журналист да вземе интервю от френската суперзвезда, предстои да разберем.

Въпреки визуалната прилика, която предизвиква шеги в спортните среди, двамата принадлежат към напълно различни поколения. Радостин Любомиров е по-възрастен от Килиан Мбапе с цели 13 години и 8 месеца.

През април репортерът, роден в Перник, навърши 41. Мбапе пък е роден в Париж и на 20 декември ще чукне 28 години.

„Мондиалът през 2026-а е петото ми световно първенство като част от екипа на БНТ. Дебютът ми беше в Република Южна Африка през 2010-а. Най-емоционалният момент беше мачът между Англия и Германия в осминафиналите тогава.

Моят фаворит за световната титла сега е Португалия. За мен „мореплавателите“ разполагат с най-балансирания отбор на световното първенство. Воденият от Кристиано Роналдо тим е способен да елиминира абсолютно всеки съперник“, коментира Радостин пред „България Днес“.