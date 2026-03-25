Спринтьорка е тайнствената любима на Божидар Саръбоюков

Атлетката Райна вдъхновява световния медалист

Голямата звезда на българската лека атлетика Божидар Саръбоюков се носи на крилета на любовта с колежка, научи "България Днес". Бронзовият медалист от световното първенство в зала има връзка със спринтьорката Райна Кузева.

Саръбоюков от известно време не крие, че е обвързан, но така и не разкри коя е половинката му. Сега мистерията е разбулена.

Двамата са заедно от няколко месеца. Любовта вдъхновява Божидар за успехите в последно време.

"Скачането е моят живот, но без подкрепа няма как да се стигне до върха. Балансът между тренировки и личен живот е важен. Тръгнах нагоре, откакто сме заедно. Дали е случайно, или не - времето ще покаже", каза атлетът преди около месец.

А самата Райна не крие гордостта си от постигнатото от любимия й.

"Толкова съм горда с теб! Обичам те",

Райна Кузева се изявява и като модел

написа тя в профила си в социална мрежа след спечеления от Саръбоюков медал на световното преди няколко дни.

Райна е част от лекоатлетическия тим на "Локомотив" (Пд). Състезава се в спринтовите дисциплини. Има редица медали от републикански първенства. Привлича внимание и с красотата си. Благодарение на нея има изяви и в модата. Участвала е в няколко фотосесии.

Божидар и Райна са заедно от няколко месеца

Днес Саръбоюков е световна звезда в леката атлетика, но първоначално е искал да се занимава с футбол. Баща му не одобрил тази идея. Пътят му към леката атлетика започва още в училище, когато треньор забелязва добрите му резултати в часовете по физическо възпитание. Така едва на 7 години той прави първите си стъпки в спорта.

Бронзовия медал Саръбоюков посвещава на своя треньор, както и на семейството си, приятелката си и близките, които са го подкрепяли по пътя му.

"Много се радвам, че на това първенство отличиха и треньора ми с медал - той го заслужава", допълни лекоатлетът.