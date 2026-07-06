Спукан апандисит дебнел Ивайла Бакалова! Лекари я спасиха в последния момент

„Сестра ми Ивайла беше оперирана от апендицит.“ Това каза специално за „България Днес“ варненецът Антоний Генчев. Той е брат на близначките Ивайла и Божидара Бакалови. Участникът в „Биг Брадър Фемили“ добави, че в момента Ивайла „се чувствала прекрасно“.

Бившата Мис България не спомена публично каква е била причината за спешната й хоспитализация наскоро. Любимката на Илия Павлов помести свои снимки от морето, на които е с два пластира на корема. Въпреки това е нагазила смело във водата.

„Понякога животът поставя пред изпитания, които ни напомнят колко крехко и безценно е всичко, което приемаме за даденост“, написа под един от фотосите Ивайла.

Тя благодари и на целия екип на Спешното отделение на столичната Военна болница, специално на д-р Стефанов.

„Благодарение на вашата бърза реакция, висок професионализъм и човечност получих най-важното – още един шанс да бъда тук“, посочва Бакалова.

Думите й показват, че е имало опасност за живота й, тъй като вероятно апендицитът й е бил спукан.

Премеждието настигнало красивата брюнетка на ваканция в Гърция със съпруга й – бизнесмена Веселин Денков, и малката им дъщеря Вяра.

Внезапно бившата миска почувствала режещи болки в корема, но не им обърнала внимание, отдавайки ги на менструално неразположение. Болките се усилвали и в един момент станали непоносими.

Съпругът й я качил в колата и директно я откарал във Военна болница. Ивайла се оплаквала още от гадене, имала и висока температура.

Докторите веднага й направили изследвания и я сложили на операционната маса, тъй като апендицитът е бил много възпален и всеки момент е можел да се спука, което води до перитонит и реална опасност от фатален изход.

„След подобен инцидент човек започва да гледа по различен начин на света. Осъзнава колко е важно да бъде здрав, да се събужда всяка сутрин, да прегръща любимите си хора и да цени всеки миг, който животът му подарява!“, радва се на хепиенда Ивайла Бакалова.

Завършилият Техникума по корабостроене във Варна Антоний Генчев и близначките Ивайла и Божидара имат обща майка. Баща на Антоний и на брат му Апостол е героят на социалистическия труд Митко Генчев.

Двамата братя Генчеви живеят в отделни къщи във варненското село Приселци. Антоний влезе през 2010 г. във „ВИП Брадър Фемили“ заедно със съпругата си Цанка.