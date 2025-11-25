Спях по улиците, имах проблеми с алкохола, наркотиците, хазарта, разкрива Марио

„Израснал съм по улиците. Имах проблеми с алкохола, наркотиците, хазарта."

Това разкри пред „България Днес" победителят в предишния сезон на „Биг Брадър" Марио.

„Не излезеш ли обаче от тази ситуация, не спреш ли да искаш да бъдеш съжаляван и да разбереш, че ако спиш по улиците, никога няма нещата да ти се случват, никога няма да имаш нито твърда земя, където да стъпиш, нито покрив над главата си. Именно тези разбирания са „покривът над главата“ за човека. Аз поисках да направя нещо с живота си и сега, наречете го символично, но правим с майсторите точно покрива на къщата на родителите ми“, освети за първи път тъмните моменти от своята биография 35-годишният риалити герой.

Построяването на нова къща за баща му и майка му в софийското село Остоица, недалеч от Елин Пелин, е сбъднатата мечта на стилиста.

„Надявам се да им направя една баня. В старата къща нямаше вода, нямаше вътрешна тоалетна, ще направя септична яма и канализация“, зарича се като добър син коафьорът.

Марио довери още, че не е бил сам в уличните си скиталчества. „Много пъти с родителите ми съм спал по подлезите. Мизерията е ужасно нещо“, споделя с горчивина в гласа стилистът. И посочва, че един от хората, първи подали му ръка, за да се измъкне от дъното, е бил отец Иван от църквата в Елин Пелин. „Много го уважавам, чувствам го като втори баща“, изля емоциите си Марио, който също се е подготвял за църковно поприще. Брадърът не спести пред вестника и една от най-големите болки в живота си - че от 15-годишен не е празнувал Коледа и Нова година с родителите си.

„Независимо, че майка ми страда от шизофрения, тя е изключително кротък човек. И на тези празници най-после ще бъдем заедно“, сигурен е Марио.

Въпреки оптимизма си той се притеснява как ще разпредели парите за такъв мащабен ремонт.

„Още като дете съм писал на Мария Силвестър, но сега е някак неудобно да търся съдействието й, защото хората ще си кажат: „Колко пари спечели от „Биг Брадър“, а иска безплатен ремонт!“. Но какво са тези 90 000 лв., когато вече съм оправил зъбите на родителите си? Направих пълен основен ремонт на фризьорския салон, с нови мебели и инструменти, върнах си заема от 40 000 лв. и тук-там съм си позволил някоя глезотия. Защото тази болка за баща ми и майка ми дълги години ме е изгаряла. Казвал съм си: „Господи, прибери ме, тежко ми е, не ми е добре“. И „Биг Брадър“ за мен беше едно духовно прераждане, възможност да изкажа мъката си“, призна победителят в популярното шоу.